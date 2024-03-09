Тысячи дронов США против КНР: Replicator не могут реализовать, несмотря на технологическую мощь

Для развертывания роев дронов в рамках программы Replicator армии США необходимы просто подрывные инновации, но Пентагон не всегда готов их поддерживать.

Пока что США не готовы противопоставить Китаю рои дронов, которые работали бы в паре с кораблями или истребителями. Проект Replicator столкнулся с рядом трудностей, и ни санкции против техносектора Китая, ни развитие собственных технологий США пока не помогают добиться его реализации, пишет Defense News.

В августе 2023 года заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс объявила о проекте Replicator, нацеленного на поставку на вооружение тысяч автономных дронов в течение 2-х лет, чтобы составить конкуренцию огромным возможностям Китая. Хотя это заявление и было смелым, оно было встречено со скептицизмом.

Трудность заключается в том, что Replicator требует внедрения подрывных инноваций для интеграции новых технологий, способных существенно изменить оперативный уровень ведения войны. Это исключительно сложная задача для реализации, несмотря на всю технологическую мощь США.

Но есть и хорошие новости. Министерство обороны США добилось некоторых успехов в этом направлении. В 2022 году ВМС начали эксперимент под названием "Беспилотная оперативная группа" (Unmanned Task Force) в ходе которых, как сообщается военные получили множество инструментов с разрушительными возможностями. Так как проект засекречен, больше сказать о нем нельзя. Тем не менее, этот проект институционализируется в виде нового Управления по подрывным возможностям ВМС и будет напрямую поддерживать Replicator.

Инженерам удалось оптимизировать технологию так, чтобы она работала оперативно и позволяла специалистам выявлять ее слабые места для последующего усовершенствования. Эффективность и масштабирование пока не в приоритете у разработчиков. Хотя они действовали согласно стандартизированным инновационным процессам Unmanned Task Force, в ходе принятия тактических шагов учитывалась уникальность каждой конкретной операционной проблемы и возможности пользователей.

Внедрить прорывные инновации внутри любой крупной организации, такой как армия, очень сложно. Лишь немногие организации продемонстрировали возможность поддерживать инновации в течение долгого времени. Большинство вооруженных сил других государств преуспевают в инновациях непосредственно во время войны, как, например, Украина.

Ранее мы писали о том, что США будут следить за Китаем при помощи аэростатов. В Пентагоне перенимают опыт ВСУ. Наряду с новыми разработками, американские военные применят технологии времен Второй мировой войны, которые хорошо зарекомендовали себя на войне в Украине.