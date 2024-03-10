В новом офисе Google создатели ИИ работают без нормального Wi-Fi: в чем дело (фото)

Как оказалось, сотрудникам интернет-гиганта приходится раздавать интернет со смартфонов.

Компания Google рекламирует множество инноваций в первом здании, полностью спроектированном и построенном интернет-гигантом, и даже заставляет сотрудников сосредоточиться на самом важном проекте: создании мощного ИИ. Но некоторые сотрудники говорят, что им хотелось бы, чтобы нововведения включали и нормальный Wi-Fi, пишет Reuters.

Компания Google построила новый офис Bay View в Маунтин-Вью для своих разработчиков ИИ, но им приходится работать без нормального Wi-Fi. Сотрудники вынуждены раздавать себе интернет со смартфонов, подключаться кабелями и даже уходить работать в кафе.

Компания Google построила новый офис Bay View в Маунтин-Вью для своих разработчиков ИИ, но им приходится работать без нормального Wi-Fi Фото: Google

По словам шести человек, знакомых с ситуацией, в этом здании в течение нескольких месяцев наблюдался неработоспособный или, в лучшем случае, нестабильный Wi-Fi. Хотя ранее компания Google рекламировала новое здание в специальной книге, где были подчеркнуты его передовые особенности и "среда, в которой у каждого есть инструменты, необходимые для достижения успеха".

В пресс-службе Google признали, что у них были проблемы с подключением к Wi-Fi в Bay View, но уже были приняты меры для решения этой проблемы", и компания надеется исправить ситуацию в ближайшие недели.

Один из сотрудников на условиях анонимности рассказал информационному агентству, что ведущая мировая интернет-компания должна была справиться с такой проблемой. Но менеджеры Google советовали сотрудникам, которые занимаются созданием нового ИИ, прогуляться на улице или посидеть в соседнем кафе, где сигнал Wi-Fi сильнее. Некоторым сотрудникам даже недавно выдали новые ноутбуки с более мощными чипами Wi-Fi.

Компания Google не раскрыла причины проблем с Wi-Fi, но сотрудники компании говорят, что волнообразная крыша здания рассеивает сигнал Wi-Fi.

Компания Google не раскрыла причины проблем с Wi-Fi, но сотрудники компании говорят, что волнообразная крыша здания рассеивает сигнал Wi-Fi Фото: Google

Напоминаем, что Илон Маск хочет создать свой YouTube на базе X для смарт-ТВ. Источники говорят, что сервис потокового видео будет запущен уже на следующей неделе. Тогда должно появиться приложение для телевизоров.

Также Фокус писал о том, что ИИ сможет создать оружие, которое сотрет людей с лица земли. Ученые разработали метод тестирования ИИ-моделей на наличие "знаний", которые можно потенциально использовать во вред.