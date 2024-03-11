Зарядка "из воздуха": аккумуляторы будут работать на базе СО2, это поможет военным

В DARPA хотят разработать технологию, позволяющую питать аккумуляторы прямо на поле боя, не прибегая к стандартным источникам энергии.

Агентства перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) разрабатывает проект под названием "Экспедиционное использование углерода для энергетической устойчивости и стабилизации", цель которого — собирать электроэнергию для зарядки аккумуляторов, используя источники CO2, передает Мilitary Аerospace.

Предполагается, что устройство будет портативным и перезаряжаемым, способным генерировать электроэнергию из топлива и улавливать выхлопные газы CO2 для его регенерации.

Американские военные совместно с частными компаниями намерены создать технологию, позволяющую производить топливо из источников углекислого газа для обеспечения электроэнергией и зарядки аккумуляторов, используемых на поле боя. Проект получил название ExCURSion — Expeditionary Carbon Utilization for Energy Resilience and Stabilization, "Экспедиционное использование углерода для энергетической устойчивости и стабилизации".

Аккумуляторы и ископаемое топливо доминируют в современных технологиях портативного хранения энергии и ее использования экспедиционными силами. Хотя аккумуляторы можно заряжать от любого источника напряжения, большинство зарядных устройств имеют настолько низкую плотность энергии, что их невозможно использовать в военных миссиях, требующих небольших размера, веса, энергопотребления. Хотя ископаемое топливо на основе углеводородов имеет гораздо более высокую энергетическую плотность, оно довольно дорого стоит.

Исследователи из DARPA ищут возможность генерировать топливо из источников углекислого газа, как говорится, на местах, чтобы обеспечить высокую плотность энергии и упростить логистику. По их словам, улавливание, хранение и преобразование углекислого газа в энергоаккумулирующее топливо позволит создать полностью закрытую систему, способную самостоятельно пополнять его запасы. Такая система могла бы упростить эксплуатацию аккумуляторных в ходе военных миссий.

Пока что инженеры сталкиваются с двумя проблемами:

производство жидкого топлива из CO2 происходит как минимум в 30 раз медленнее, чем перезарядка литиевых батарей; улавливание и хранение CO2 из выхлопных газов затруднено компромиссом между работоспособностью и стабильностью используемых материалов.

В DARPA планируют решить эти проблемы, привлекая ученых, работающих в области аккумуляторных технологий. Например, известно, что в Бостонском университете разработали материал для улавливания углекислого газа в закрытых пространствах, таких как подводные лодки, подземные бункеры и пилотируемые космические корабли. Такие компании, как ExxonMobil и Мемориальный институт Баттель, тоже работают в области улавливания и хранения углекислого газа, так что и они могут быть привлечены к проекту ExCURSion.

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