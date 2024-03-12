США потратят 1 миллиард долларов на создание дронов для войны с Китаем

Программа Replicator по созданию роев дронов пока еще не развернута, но подготовка уже ведется.

Представители Пентагона оценили стоимость Replicator — программы по развертыванию тысяч дронов до августа 2025 года для противодействия Китаю. Информируя журналистов о новом бюджетном запросе, замминистра обороны Кэтлин Хикс заявила, что инициатива обойдется в 1 млрд долларов США, пишет Defense news.

Цель программы состоит в том, чтобы создавать недорогие дроны большими тиражами. Устройства, по задумке, должны будут использоваться автономно, в роях, в паре с истребителями. В ходе брифинга Хикс подчеркнула, что первый раунд программы призван помочь военным службам внедрять инновации быстрее и в большем количестве.

"Я убеждена, что продолжение этого проекта представляет собой значительный инвестиционный потенциал, не связанный с Replicator", — сказала она.

Представитель Пентагона Майк МакКорд подробно рассказал, как ведомство может получить 1 миллиард долларов. Есть два варианта. Во-первых, Конгресс мог бы включить первые 500 миллионов долларов в свой бюджет Пентагона на 2024 финансовый год, который давно откладывался. Во-вторых, по словам МакКорда, можно составить запрос на перепрограммирование, чтобы комитеты обороны разрешили перераспределить деньги в своем бюджете. В 2025 финансовом году 500 миллионов долларов на Replicator уже заложены в бюджет.

Контр-адмирал Бен Рейнольдс, занимающийся вопросами бюджета ВМС, неоднократно заявлял журналистам, что запрос включает финансирование проектов Replicator. Армия на отдельном брифинге не прокомментировала свою долю в программе. Но представитель ВВС подтвердил, что служба не будет тратить на это деньги в следующем финансовом году.

Между тем, в слайдах общего бюджета Пентагона говорится: "У Replicator нет конкретной линии финансирования", хотя "бюджет на 2025 финансовый год включает ресурсы для увеличения количества инвестиций в Replicator".

Такая двусмысленность в отношении программы объясняется тем, что Пентагон не хочет, чтобы в Китае узнали о том, как финансируется программа по созданию дронов, на какой стадии она находится и пр. Некоторые конгрессмены и представители оборонной промышленности раскритиковали эту двусмысленность, заявив, что Replicator является просто хорошей идеей с амбициозными целями.

"Мы склоняемся к тому, чтобы не раскрывать подробности до тех пор, пока не будем уверены, что программа будет развернута с одобрения заместителя госсекретаря", — сказал МакКорд.

Ранее мы сообщали о том, что гиперзвуковой дрон Китая превзошел истребитель США F-22 по важным показателям. Предположительно, речь идет о БПЛА MD-22, который может доставить 600 кг полезной нагрузки на скорости до 7 Маха на расстояние 8000 км, что эквивалентно расстоянию между Китаем и континентальной частью США.