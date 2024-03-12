Лазерное оружие DragonFire запустят в серийное производство: чем оно лучше ПВО (видео)

Компании MBDA, Leonardo и QinetiQ разрабатывают лазерные системы для борьбы с угрозами на суше и на море.

Компании MBDA, Leonardo и QinetiQ приступили к инженерным разработкам серийных вариантов лазерного оружия направленной энергии большой дальности (LDEW), передает Naval News

Представители MBDA, Leonardo и QinetiQ подтвердили Naval News, что они работают над проектами лазерного оружия (ЛО) второго поколения, используя технологии и методы, проверенные благодаря прототипу лазерной системы ПВО DragonFire, испытанном совместно с Лабораторией оборонной науки и технологий Великобритании – научным подразделением Министерства обороны Великобритании.

Предусматривается, что ЛО нового типа будет применяться как на море, так и на суше. LDEW будет иметь эффективность, близкую к средней, против быстрых прибрежных ударных кораблей, БПЛА, а также средств разведки, рекогносцировки и датчиков наблюдения (ISR).

Кенни Маккормик, один из ведущих инженеров компании Leonardo, сказал, что существующую систему лазерного оружия придется укрепить, чтобы сделать ее пригодной для использования в реальном бою. Он отметил, что пока инженеры применяют готовое коммерческое оборудование, однако оно может не выдержать военных условий. И эту проблему предстоит решить. Также он заявил, что, возможно, серийное ЛО будет меньшим по весу, размеру и мощности.

Система DragonFire, в разработку которой Минобороны вложило более 100 миллионов фунтов стерлингов, имеет мощность 50 кВт. С ее помощью военные проверили работу LDEW, а именно возможности захвата, отслеживания, поражения целей. Будучи лидером британского консорциума DragonFire, MBDA UK играет ведущую роль в разработке системы, специалисты из Leonardo создавали направляющий луч, который позволяет системе LDEW наводить и отслеживать движущиеся цели с точностью до миллиметра, а эксперты из QinetiQ предоставили лазерный источник и разработали технологию когерентного объединения лучей для повышения плотности мощности и увеличения дальности поражения.

По данным Минобороны, последние комплексные испытания, проведенные на полигоне Гебридских островов в четвертом квартале 2023 года, продемонстрировали способность DragonFire отслеживать и уничтожать динамические воздушные цели на большом расстоянии. Система LDEW была протестирована при различной мощности против типичных воздушных и морских целей на разных дальностях, высотах и скоростях.

Насколько известно Naval News, система DragonFire в настоящее время находится на охраняемом объекте, а ее компоненты проходят ремонт в рамках подготовки к дополнительным испытаниям.

Ранее мы сообщали о том, что Тайвань разрабатывает лазерное оружие мощностью 50 кВт. Ученые пришли к выводу, что лазерная система может быть эффективна против дронов серии Chengdu GJ-1, ракет и даже аэростатов.