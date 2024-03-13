Битва с Китаем за Тайвань отменяется: США перенесут производство чипов в другое место

Американские компании Micron и Intel решили инвестировать в Малайзию.

Компании-производители полупроводников, Micron и Intel, построят в Малайзии предприятия для производства полупроводников после того, как они были вытеснены из Китая, пишет Financial Times.

Хотя продолжающаяся чиповая война между США и Китаем привела ко множеству негативных последствий как для китайских, так и для американских клиентов, эта борьба также способствует огромному росту производства полупроводников в Малайзии.

Благодаря санкционным ограничениям США, многие производители полупроводников были вытеснены из Китая. Теперь они вынуждены искать ресурсы и рабочую силу в других частях земного шара. Некоторые производители заинтересованы в том, чтобы разместить свои производственные мощности на острове Пенанг, расположенном на северо-западне от Малаккского полуострова. По состоянию на февраль 2023 года Малайзия лидирует в мире по импорту чипов в США.

Поток иностранных инвестиций в Малайзию совпал с многомиллиардными амбициями крупных игроков отрасли, таких как Intel. Компания потратит колоссальные 7 млрд долларов на новые малазийские предприятия по сборке и тестированию чипов. Общий объем иностранных инвестиций в 2023 году составил 12,8 млрд долларов, что превысило общий объем инвестиций за семь лет — с 2013 по 2020 годы.

Как и следовало ожидать, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим считает развитие малайзийской полупроводниковой промышленности и рабочей силы в производство с более высокой добавленной стоимостью важнейшей целью.

Интересно, что "иностранные инвестиции", конечно, не ограничиваются американскими компаниями: другие крупные страны также создают свои технологии в Малайзии. Похоже, что это делает Малайзию интересным местом встречи для покупателей и продавцов на самом высоком уровне международного рынка полупроводников и электроники, хотя аналитики из Financial Times предполагают, что пристальное внимание США может в конечном итоге помешать этому.

Чтобы сохранить статус крупного игрока, Малайзии нужен крупный завод по производству передовых полупроводников. Министр торговли Зафрул Азиз утверждает, что стране удастся привлечь нескольких инвесторов.

Остров Пенанг является крупным экономическим центром. Учитывая его географическое положение и доступные ресурсы, Пенанг кажется идеальным местом для многих иностранцев, желающих начать вести бизнес в Малайзии.

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