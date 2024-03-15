Испытания были засекречены: дрон Altius-700M эффектно поразил ЗРК SA-17 (видео)

Барражирующий боеприпас от Anduril легко справился с бронированной целью, вызвав необратимые разрушения.

Ударный дрон от Anduril, способный нести боеголовку весом 15 кг, поразил несколько целей во время военных испытаний в штате Юта (США), передает издание Defense news.

В ходе испытаний на полигоне Дагвей дрон Altius-700M был запущен с наземной пусковой установки по цели, которой стал макет зенитно-ракетного комплекса SA-1. В итоге ЗРК загорелся и был полностью выведен из строя.

Данные тесты прошли еще в сентябре прошлого года, но не разглашались. Эти испытания стали первым случаем, когда инженеры Anduril испытали боевую боеголовку на БПЛА Altius-700M, который может лететь 75 минут на дальность 160 км. Компания заявила, что все цели в ходе испытаний были достигнуты и что система была точной и эффективной, поразив все цели.

Дрон Altius-700M Фото: Anduril Industries

Новый беспилотник военные могут применить в качестве барражирующего боеприпаса, разрушительная сила которого оптимизируется за счет дальности и выносливости. Дроны Altius-600, и 700 используют общее программное обеспечение, а также систему с открытой архитектурой, которая позволяет интегрировать различные полезные нагрузки и пакеты программного обеспечения для миссий. Упрощенная концепция операций и степень автономности дронов позволяют одному оператору управлять несколькими БПЛА одновременно, при этом каждому из них при необходимости поручается отдельная задача в зависимости от его индивидуальной полезной нагрузки, пишет TWZ.

Контроль одного оператора над несколькими дронами достигается благодаря программному обеспечению Anduril Lattice, которое обеспечивает автономное выполнение миссии, гарантируя при этом, что оператор сохраняет контроль над ключевыми решениями, включая нанесение ударов после по идентифицированной цели. После того, как дрон получил команду атаковать, управление им переходит к бортовому программному обеспечению.

Ранее мы сообщали о том, что в США разрабатывают ИИ-систему, которая любой дрон для военных сделает автономным. Агентство перспективных исследовательских проектов МО США активно развивает ИИ-приложения для самых разных роботов и систем.