Ученые решили ключевую проблему твердотельных батарей: будут работать дольше аналогов

Благодаря методу нижнего электроосаждения ученые усовершенствовали аккумуляторы.

Исследователи из POSCO N.EX.T Hub обещают более безопасное и долговечное хранение энергии. Они уверены в том, что смогли решить критическую проблему твердотельных батарей при помощи метода "нижнего электроосаждения", пишет Interesting engineering.

Современные аккумуляторы, установленные в смартфонах или электромобилях, в основном используют жидкие электролиты для передачи энергии. Однако эти жидкости легковоспламеняющиеся, что негативно влияет на безопасность. Твердотельные батареи, напротив, используют твердый электролит, что делает их более безопасными. Также они способны удерживать большую плотность энергии. Но есть у них и проблема: ключевой компонент таких аккумуляторов — литий, — образует отложения во время зарядки и разрядки. Это приводит к истощению лития и, в конечном итоге, — к снижению общей производительности и срока службы батареи.

Исследовательская группа создала сверхтонкий защитный слой для анода батареи, который направляет литий. Благодаря специальному связующему материалу литий аккуратно скапливается в нижней части анода, образуя хорошо организованную "стопку". Этот метод помог решить проблему неравномерного осаждения лития.

Ученые протестировали модернизированные батареи и выяснили, что они могут проработать намного дольше аналогов. Аккумуляторы также показали стабильные электрохимические характеристики в течение длительного периода времени, даже если толщина металлического лития составляет 10 микрометров или меньше.

"Мы разработали долговечную систему полностью твердотельных аккумуляторов с помощью новой стратегии электроосаждения", — говорит профессор Суджин Пак, возглавлявший исследование. — "Благодаря дальнейшим исследованиям мы стремимся найти более эффективные способы увеличения срока службы батареи и увеличения плотности энергии".

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