На Марс не попасть: у NASA проблемы с миссиями из-за старых суперкомпьютеров

Существенная проблема, на которую указали аудиторы, заключается в том, что Агентство не поспевает за современными суперкомпьютерными технологиями.

Суперкомпьютерные возможности NASA не поспевают за новейшими технологическими разработками — они устарели и перегружены. Это является причиной задержек миссий. К такому выводу пришли эксперты из Управлением генерального инспектора, проведшие оценку высокопроизводительных вычислительных возможностей аэрокосмического агентства, пишет The Register.

В своем отчете аудиторы отметили, что НАСА нуждается в изменениях в области высокопроизводительных вычислений (high-end computing — HEC. Тут под HEC стоит понимать суперкомпьютеры, — ред.), иначе Агентство будет вынуждено ограничить будущие приоритеты и цели миссий.

Существенная проблема, на которую указывает аудит, заключается в том, что Агентство не поспевает за современными суперкомпьютерными технологиями. Например, в Центре передовых суперкомпьютеров NASA имеется всего 48 графических процессоров и 18 тыс. процессоров.

"Неспособность модернизировать системы НАСА может быть связана с различными факторами, такими как проблемы с цепочкой поставок, требования к современному компьютерному языку (кодированию) и нехватка квалифицированного персонала, необходимого для внедрения новых технологий", — подчеркнули эксперты.

На данный момент многие научные и исследовательские центры NASA, за исключением Центра космических полетов Годдарда и Космического центра Стенниса, имеют собственную независимую инфраструктуру. Одна только команда Space Launch System тратит 250 тыс. долларов в год на собственный суперкомпьютер вместо того, чтобы пользоваться общими ресурсами HEC. Это касается и облачных сервисов тоже.

"Заинтересованные стороны сообщили нам, что, хотя они знают, что у НАСА есть варианты облачных вычислений HEC, они не решаются использовать их из-за предполагаемых высоких затрат", — говорится в отчете.

Аудит показал, что разнородный парк суперкомпьютеров, развернутый в Агентстве, нельзя назвать безопасным. Некоторые машины лишены регулярного контроля – это большая проблема, поскольку они доступны иностранным гражданам, с которыми сотрудничает NASA. В докладе аудиторы указывают, что мерами безопасности часто пренебрегают, что повышает риск кибератак.

Ранее мы писали о том, что суперкомпьютеры будут выполнять невероятные 10 квинтиллионов операций в секунду. Сегодня суперкомпьютеры выполняют максимум 2 квинтиллиона операций в секунду, но они прогрессируют каждые 4 года.