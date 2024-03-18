Караваны из грузовых дронов: стартап обещает 65% снижение цены воздушных перевозок (видео)

В грузовых беспилотных и безмоторных самолетах установлен специально разработанный автопилот, который корректирует полет в соответствии с условиями. Экономия происходит за счет меньшего веса без двигателей и топлива.

Американская компания Aerolane обещает радикальное удешевление воздушных грузовых перевозок благодаря использованию беспилотных и безмоторных самолетов, которые шли "прицепом" за основным самолетом. Об этом рассказывает официальный сайт Aerolane.

Стартап из Западного Техаса утверждает, что нашел чрезвычайно простой способ сократить расходы на воздушные грузовые перевозки на 65%. Нужно позволить самолетам буксировать за собой автономные планеры с грузом, достаточно большие, чтобы удвоить или потенциально утроить их грузоподъемность.

Сайт New Atlas отмечает, что во время Второй мировой войны планеры с полезным грузом буксировались в зоны боевых действий, заполненные военными грузами с последующей неуверенной безмоторной посадкой. Недавно в США военные попыталось вести один транспортный самолет C-17 Globemaster III на 900-1800 м от другого — обнаружено, что можно получить большую экономию топлива.

Техасский стартап Aerolane считает, что экономия будет намного больше, если использовать специально построенные автономные грузовые планеры, соединенные с головным самолетом буксирным тросом. Аппараты без силовых установок экономят на весе двигателей, топлива или аккумуляторов. В них даже не будет кабины для пилота, только место для груза и автономных систем управления полетом.

Беспилотники и "безмоторники" будут тянуть по взлетно-посадочной полосе полосе главным самолетом. Они будут взлетать вместе с ведущим самолетом, а затем оставаться на тросе в течение всего крейсерского этапа полета, и следовать автономно за ведущим самолетом для минимального сопротивления и оптимальной подъемной силы. Они либо приземлятся прямо за ведущим самолетом прикрепленными, либо будут выпущены в благоприятном месте для самостоятельного снижения и приземления.

Последнее потребовало бы определенного законодательного урегулирования. Несмотря на то, что не все вопросы еще урегулированы, Aerolane уже использует два прототипа автоматизированного буксировочного грузового планера с 2022 года. Первый — это переоборудованный самолет Pipistrel Virus, второй — небольшой Velocity SE, который также переделан. Оба оснащены системой автоматического пилотажа Aerolane, разработанной специально для такого полета.

У обоих все еще есть двигатели, но Aerolane сотрудничает с FAA, чтобы получить разрешение на строительство самолетов без силовых агрегатов с использованием легких материалов. На этом этапе компания планирует построить 3-тонный грузовой планер, а затем 10-тонную версию.

Aerolane привлекла около 11,5 миллионов долларов США финансирования, чтобы начать работу, и установила целевую дату "начальной доступности" на 2025 год. Сейчас у стартапа нет никаких потенциальных клиентов, но как только прототипы будут протестированы, идея воздушной скорости по цене наземных перевозок вполне может заинтересовать перевозчиков.

Напоминаем, россияне уже создали дрон из "кукурузника" Ан-2 и планируют использовать его в военных целях. К нему будут цеплять на прицепе ударные или разведывательные дроны. Сейчас беспилотный самолет под названием "Партизан" имеет американский двигатель и винт. Он также может перевозить людей и управляться пилотом-человеком.