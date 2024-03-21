Что нужно для изготовления 2 млн дронов в год: в Минцифры рассчитывают на помощь Запада

Украина способна производить большинство дронов сама, но нуждается в финансовой помощи и комплектующих. Также партнеры могли бы помочь с некоторыми типами БПЛА.

Украина могла бы производить 2 миллиона беспилотников в год при условии дополнительной финансовой поддержки со стороны США, других западных правительств и частных граждан. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

В одном из интервью Михаил Федоров сказал, что украинское правительство "контрактует гораздо меньше, чем наши предприятия способны выполнить", поскольку не имеет достаточно средств. Он настаивал на дальнейших пожертвованиях на поддержку войны.

"Нам удалось настолько расширить рынок, что мы можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников", — говорит Федоров и утверждает, что еще есть потенциал для дальнейшего увеличения производства всех типов беспилотников.

Украина испытывает все большее давление на передовой российско-украинской войны, поскольку Конгресс США отказывается дать "зеленый свет" для пакета военной помощи на сумму более 60 миллиардов долларов и обращается к отечественным технологиям беспилотников.

Министр отметил, что более 200 украинских компаний работают в сфере беспилотных летательных аппаратов, которые производят широкий спектр беспилотных летательных систем. По его словам, из систем, которые используются на поле боя, "более 90% этих беспилотников производятся в Украине".

В результате, по словам Федорова, Украина стала почти самодостаточной в сборке беспилотников, за исключением коммерческих квадрокоптеров для разведки. Однако компоненты всегда должны поступать из-за рубежа, добавил он.

Непосредственный вызов в секторе беспилотников был финансовым. Федоров признал, что Украина испытывает недостаток финансовой помощи со стороны США. Европа помогала, например, на прошлой неделе Великобритания заявила, что потратит 325 миллионов фунтов стерлингов на покупку не менее 10 000 беспилотников для украинской армии.

Основная часть беспилотников, которые используются на передовой, — это дешевые легкие FPV-дроны за несколько сотен долларов, которыми управляют дистанционно, хотя они имеют некоторые ограничения. Малые беспилотники обычно могут нести лишь относительно небольшое количество взрывчатки и, по словам министра, не могут стать заменой артиллерии. Украине по-прежнему не хватает артиллерийских боеприпасов, основного оружия войны, причем, согласно новой оценке, Россия производит 250 000 снарядов в месяц — по мнению НАТО, втрое больше, чем на Западе.

Однако относительный успех Украины в области беспилотных летательных аппаратов стал, как утверждает Федоров, способом бороться за внимание граждан разных стран, который он описал как часть "субсферы войны, информационной сферы".

Истории о морских беспилотниках, в частности, по словам министра, стала эффективным способом продать мировой общественности борьбу Украины, в то время, когда есть беспокойство относительно появления усталости от Украины, особенно в США. В прошлом месяце Украина потопила российский корвет "Ивановец" и обнародовала кадры атаки с потоплением корабля.

Другие типы беспилотников, которые Федоров отметил как важные в военных действиях, включают разведывательные дроны и большие ударные БПЛА, в получении которых западные компании могут быть особенно полезны.

Федоров добавляет, что важнейшей нишей являются дроны-камикадзе, которые работают на расстоянии более 40 км и используют компьютерное видение для окончательного наведения. Компьютерное зрение — свойство, которое позволяет беспилотникам принимать решения относительно целей на поле боя в реальном времени.

На этой неделе сообщалось, что ВСУ уже получили украинские FPV-дроны с автонаведением, которые поражают цели, защищенные РЭБ. На предоставленном военными видео дрон мастерски поражает российский танк.