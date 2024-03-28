"Наши Шай-Хулуды": дроны ВСУ усилили улучшенными боеприпасами против россиян (видео)

Украинские оружейники создали боевые части для БПЛА, которые гораздо лучше обычных разбрасывают обломки при взрыве. Это позволит поражать большую площадь и наносить более сильный урон российской армии.

Производитель дронов-камикадзе "Дикие шершни" протестировал и будет комплектовать собственные беспилотники различными видами боевых частей производства другой украинской компании, Shock Wave Dynamics (SWD). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Дикие шершни" получили большую партию мощных боеприпасов для FPV-дронов разных размеров и типов, в том числе осколочные, фугасные и с ударным ядром. Усиленные беспилотники уже отправили на передовую для тестирования.

"Ребята произвели уже огромное количество взрывчатки, она оттестирована и сертифицирована. Будем теперь комплектовать наши дроны сразу боевой частью", — говорится в видеосообщении.

В социальной сети Instagram SWD рассказывает о боевой части дронов. Компания производит так называемые "холодные" боеприпасы, которые поставляются без детонатора и взрывчатки. Они предназначены для снаряжения дронов в полевых условиях военными инженерами. С начала полномасштабного вторжения России в Украину компания производит боевую часть и поставляет ее в войска. Среди боеприпасов — осколочные, кумулятивные, универсальные и специальные. Все БЧ имеют специфические свойства, адаптированные под конкретные случаи использования.

"Это наш Шай-Хулуд", — подписали производители один из кумулятивных боеприпасов, намекая на сходство с червями из фильма "Дюна".

Своей основной целью компания называет повышение эффективности каждого дрона-камикадзе, который применяется на поле боя. Этого достигают путем создания оптимальных секторов поражения, оптимизации массы, баланса между взрывчатым веществом, количеством, весом и скоростью элементов поражения.

"Также мы создаем такую эргономику боевых частей, которая минимизирует время на снаряжение в полевых условиях. наша компания постоянно совершенствует существующие и разрабатывает новые изделия, опираясь на обратную связь непосредственно с поля боя", — рассказывает представитель SWD.

Осколочно-фугасная часть для FPV-дронов я новым изделием SWD. Конструкторы считают, что в последнее время на дронах камикадзе используется неоптимальная осколочно-фугасная БЧ. Обычный заряд цилиндрической формы закреплен вдоль оси дрона. Такие боеприпасы имеют достаточно узкую полосу распространения обломков, которые формируют достаточно плотную, но узкую полосу. При таком распределении большинство обломков могут улететь в небо или в почву.

Чтобы повысить коэффициент полезного действия боеприпаса, в SWD изменили его форму и расположение. В результате при взрыве образуется менее плотное, но более эффективное осколочное поле благодаря расширению сектора поражения и уменьшению неохваченных зон. В результате обломки разлетаются более горизонтально, меньше их уходит в воздух или в землю. Этим достигается более эффективное поражение целей за препятствием, например, внутри транспортного средства.

На уровне земли классический заряд тоже работает не слишком эффективно, его поле поражения ощутимо ограничено. Более широкий сектор поражения позволяет осколкам поразить больше целей, например, российских военных, которые стоят на земле.

Конструкция оболочки боеприпаса сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную плотность равномерно расположенных элементов поражения. Чтобы получить максимальный КПД от энергии взрыва и обеспечить максимальную скорость обломков, между ними и взрывчатым веществом расположен лайнер из пластика и парафина. Элемент поражения — сфера массой 0,9 грамма. Количество осколков — 576 штук. Для большей скорости заряд крепится на легко снимаемых лентах типа "липучка".

В ВСУ также активно работают над защитой от российских FPV-дронов. Командир 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" рассказал о создании антидронового "щита" возле села Крынки Херсонской области.