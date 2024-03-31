Техника не выдерживает: новый гаджет щелкает мышью с безумной скоростью (видео)

Из набора Lego Technic разработчики смогли создать устройство, которое побило рекорд нажатий компьютерной мышки, но может легко ее сломать.

Инженеры компании Lucas-Dynamics решили раздвинуть границы автоклика, используя компоненты из набора Lego Technic. В итоге, удалось создать устройство, которое автоматически и быстро щелкает кнопкой мыши, передает Tom's Hardware.

Количество кликов в секунду измеряется с помощью стороннего веб-приложения CPStest.org. С его помощью можно получить оценку средней скорости щелчка. Согласно видео, которым поделилась Lucas-Dynamics, рекорд в 37 кликов в секунду был побит.

Но поначалу результаты были довольно посредственными и не достигали даже половины рекордных показателей. Небольшая корректировка передаточных чисел и угла прижима быстро изменила ситуацию: веб-сайт CPS Test зафиксировал около 30 кликов в секунду.

Потом разработчики установили на устройство более быстрый мотор и заменили прижимной элемент на колесный, — когда он вращается, его маленькие ножки ударяются о кнопку мыши, вызывая щелчок. Тестирование было настолько интенсивным, что пришлось заклеить мышь скотчем, чтобы защитить ее от повреждений.

После всех доработок и модификаций окончательный показатель кликов в секунду составил чуть более 70. По словам инженеров, они неофициально считают свой автокликер самым быстрым в мире. На видео можно увидеть, что гаджет не только установил новый рекорд, но и стал причиной зависания сайта CPS Test.

Если вы хотите воссоздать этот проект, то точного руководства у медиа нет, но вы можете просмотреть оригинальное видео и ознакомиться с обзором Raspberry Pi Build HAT, который упрощает работу с компонентами Lego Technic.

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