ВС РФ расставляют коварные ловушки для украинских боевых дронов "Баба Яга" (видео)

Российские военные в Украине нашли несколько способов, как защищаться от атак беспилотников ВСУ. Они создают фальшивые цели, из-за которых украинцы теряют не только дешевые "камикадзе", но и дорогие бомбардировщики.

Российские оккупанты на Горловском направлении боевых действий научились ставить ловушки для больших украинских дронов-бомбардировщиков ("Баба Яга") и прячут артиллерию на большом расстоянии. Об антидроновой тактике россиян рассказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила с позывным "Хасан" в эфире YouTube-канала "Армия TV".

Во время сеанса связи "Хасан" рассказал, что сейчас на направлении россияне ведут оборонительные действия. Они преимущественно применяют артиллерию дальнего действия, что очень мешает операторам дронов добираться до нее.

"Уже такого, как было раньше, то есть артиллерийские средства стояли на расстоянии 10-12 километров, удобно для более точного поражения, по состоянию на сейчас такой ситуации не наблюдается — максимальные дистанции, максимально скрыто", — отметил "Хасан".

Российские военные используют ловушки на основе активного магнитного поля, чтобы поражать дроны. Их делают из больших кусков металлолома и обломочных мин.

"Мы лично не видели, но мы слышали о таком маневре: на дистанционное магнитное поле, чтобы поразить какую-то технику, они брали кусок металла наверное метр на два, который светился на тепловизоре, а сверху стояла мина МОН-50. Это для того, чтобы когда дрон будет спускаться, чтобы нанести огневое поражение, мина сработает и обломками поразит наше средство, такое как "Баба Яга", — говорит командир роты.

Россияне также создают много ложных позиций, чтобы отвлечь внимание пилотов и потерять ресурс украинских дронов камикадзе. Для этого оккупанты начали применять и пристраивать даже сожженную технику. Впрочем, бойцы "раскусили" их намерения и не атакуют подобные цели.

"Это наверное на всех направлениях сейчас ситуация с макетами. ... Мы замечали даже такую ситуацию, что сожженная техника, находившаяся на правом фланге, была перетащена на левый фланг, замаскирована ночью, выкопаны старые капониры, и открывали стволы, чтобы мы понимали, что это рабочая техника, которая [якобы] работает по нам. Это довольно хитрый маневр, но мы его знаем, так что FPV-дроны не тратим на такие цели", — рассказал "Хасан".

По словам командира, российские военные активно используют мангалы. Конструкции создают препятствия для кумулятивной струи боевой части дронов (когда взрывчатое вещество направляется по узким каналам, чтобы пробивать броню).

Также "Хасан" рассказал о средствах радиоэлектронной борьбы, которыми в настоящее время пользуются оккупанты. Он говорит, что однажды россиянам удалось подавить связь на неожиданной частоте, впрочем, в целом чего-то нового они пока не демонстрируют.

"Неделю назад, мы не видели, конечно, но на достаточно интересной частоте управления нам подавили связь. нам стало довольно интересно, мы не поняли в чем причина. Как мы знаем, Российская Федерация известна своими средствами РЭБ, чего-то нового мы, в принципе, не видим. Но с подавлением управления и видео действительно имеем немного проблемы", — говорит командир.

Впрочем, он отмечает, что это "постоянная игра", когда средства РЭБ и частоты беспилотников соревнуются друг с другом. Когда у россиян появляется что-то новое, это дает возможность улучшать технику и создавать что-то новое, чтобы обойти РЭБ противника.

Напомним, дроны-бомбардировщики "Баба Яга" на фронт поставляет преимущественно государство. Они не только наносят мощное поражение российским оккупантам, но и используются как транспорт для доставки припасов подразделениям Сил обороны Украины.