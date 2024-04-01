Польша начала расследование использования шпионской программы Pegasus предыдущим правительством

Жертвы взлома шпионской программы Pegasus будут уведомлены об атаке, а против бывших чиновников могут быть возбуждены уголовные дела.

Нынешнее польское правительство открыло расследование относительно использования шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus правительством Матеуша Моравецкого. Об этом 1 апреля пишет The Guardian.

Как отмечает издание, сейчас уже проводится парламентское расследование по этому делу и вполне допускаются уголовные обвинения в отношении бывших правительственных чиновников.

По информации Guardian, новый министр юстиции Польши Адам Боднар подчеркнул, что в ближайшее время правительство проинформирует всех людей, которые подверглись нападению ПО, об этих инцидентах и согласно польскому законодательству они, по желанию, смогут предъявить требования о финансовой компенсации за моральный ущерб.

"Есть большая вероятность, что через пару месяцев у нас будут достаточно обширные знания о том, как и с какой целью использовалось это оборудование", — заметил Боднар.

Что известно о Pegasus

Pegasus — это разработанное израильской компанией NSO Group устройство, которое может не только следить за мобильным телефоном, но также получить в нем доступ к сообщениям владельца в мессенджерах и даже использовать телефон как диктофон, о чем владелец мобильника и не догадывается.

Еще в 2021 году, напоминает Guardian, был создан консорциум СМИ, получивший реестр из тысячи телефонных номеров, на которые был нацелен Pegasus. В частности, шпионское ПО использовалось кабинетом венгерского премьера Виктора Орбана против нелояльных к нему СМИ и гражданского общества.

Тогда же Гражданская лаборатория Университета Торонто (Канада) выявило использование Pegasus в Польше, в том числе против тогдашней оппозиционной партии, которая ныне является провластной.

Pegasus и Польша

После победы коалиции "Гражданская платформа" на парламентских выборах осенью 2023 года правительство Дональда Туска пообещало расследовать возможные злоупотребления со стороны PiS — правой националистической партии "Право и справедливость". В рамках этого расследования уже заменены руководители государственного телевидения и оно может привести к отставке главы центрального банка Польши Адама Глапинского, который является сторонником PiS.

"PiS слишком долго лгала нам о Pegasus, и сейчас мы собираемся докопаться до сути", — подчеркнула Магдалена Срока, депутат, возглавляющая парламентскую комиссию.

Вместе с тем данное шпионское ПО могло использоваться и в законных уголовных расследованиях, поэтому реестр людей, на которых оно было направлено, оглашаться не будет.

"Министерство юстиции и спецслужбы планируют выносить решения по делам, которые кажутся политизированными или оскорбительными, и информировать людей индивидуально письмом о том, что они стали объектом нападения. Тогда человек может сам принять решение о том, обнародовать ли информацию или присоединиться к будущим судебным искам по поводу слежки", — заявляют нынешние представители польской власти.

Вполне возможно, как говорят эксперты, что польское правительство прекратило использовать Pegasus в 2021 году, именно после обнародования рядом медиа подробностей об этом шпионском ПО. Вместе с тем, как замечают аналитики, все равно это создало потенциальную брешь в национальной безопасности. К тому же расследование злоупотреблений в прошлом важно еще и потому, как заметил Войцех Клицкий, юрист и активист Фонда "Паноптикон", что эти технологии не стоят на месте, а развиваются, поэтому надо "смотреть в будущее".

Напомним, 28 марта премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что некоторым законодателям Евросоюза платили за распространение российской пропаганды.