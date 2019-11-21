Суд признал незаконным прожиточный минимум на 2019 год

Экономика
ОАСК обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год. 

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

В суде говорят, что минимум установили без научно-общественной экспертизы потребительской корзины.

В связи с решнием по минимуму, ОАСК также признал противоправными действия Кабмина по разработке проекта закона о госбюджете на 2019 год и передаче его на рассмотрение в Верховную Раду.

Суд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях".

Иск против Кабмина подал правозащитник Станислав Батрин.

Согласно бюджету на 2019 год, с 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц поднялся с 1921 до 2007 грн, с 1 декабря 2019 года он составит 2 027 грн.

Напомним, согласно данным госбюджета на 2020 год с 1 января минимальная зарплата составит 4723 грн. Минимальный прожиточный минимум  в течение года вырастет с 2027 до 2189 грн. Минимальная пенсия – с 1638 грн до 1769 грн.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Министр финансов Оксана Маркарора еще в сентябре говорила, что в 2020 году минимум может вырасти с 2227 грн до 4500 грн.