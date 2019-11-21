Суд признал незаконным прожиточный минимум на 2019 год
Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
В суде говорят, что минимум установили без научно-общественной экспертизы потребительской корзины.
В связи с решнием по минимуму, ОАСК также признал противоправными действия Кабмина по разработке проекта закона о госбюджете на 2019 год и передаче его на рассмотрение в Верховную Раду.
Суд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".
Иск против Кабмина подал правозащитник Станислав Батрин.
Согласно бюджету на 2019 год, с 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц поднялся с 1921 до 2007 грн, с 1 декабря 2019 года он составит 2 027 грн.
Напомним, согласно данным госбюджета на 2020 год с 1 января минимальная зарплата составит 4723 грн. Минимальный прожиточный минимум в течение года вырастет с 2027 до 2189 грн. Минимальная пенсия – с 1638 грн до 1769 грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр финансов Оксана Маркарора еще в сентябре говорила, что в 2020 году минимум может вырасти с 2227 грн до 4500 грн.
- Премьер Гончарук также ставил себе целью рост экономики Украины за 5 лет минимум на 40%. В таком случае Украина, согласно прогнозам экономистов, должна будет выплатить кредиторам дополнительно 8 млрд долларов.