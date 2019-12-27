Легче и технологичнее: новинки от бренда glo™ уже в Украине

С момента раскуривания первой "трубки мира" изменилось многое: технологии проникли в процесс потребеление табака, сделав его занятием максимально удобным и современным.

И вот уже Украина говорит о системах нагревания табака нового поколения, выбирая легкость в эксплуатации, разнообразие вкусов и экономию времени. Знакомьтесь – девайсы glo™ nano и glo™ pro от компании British American Tobacco.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Технология нагревания табака glo™ была разработана в качестве альтернативы привычным сигаретам. Она поистине инновационная, и вот почему. В сигаретах табак горит при температуре примерно 900°С, тогда как glo ™ нагревает табак до 240 ± 5 °С. Нагретый табак, в отличие от сгоревшего, сохраняет максимум вкуса, минимизируя количество токсичных веществ* и запаха**. Доказано, что по сравнению с дымом обычной сигареты, технология нагревания табака glo™ обеспечивает на 90-95% меньше токсинов*. Cоответственно, нет едкого дыма, пепла*** и меньше неприятного аромата на руках, волосах и одежде**.

Натуральный табачный вкус при этом производителю удалось сохранить. В подтверждение – многочисленные отзывы потребителей, которые воспользовались услугой тест-драйвов устройств glo™, поучаствовать в которых можно совершенно бесплатно.

Придерживаясь принципа ответственности бизнеса, компания Вritish Аmerican Тobacco вот уже много лет инвестирует в исследования и разработку новых продуктов с потенциально сниженным риском, которые стали бы хорошей альтернативой традиционным сигаретам.

Такой удачной разработкой и стала смарт-технология нагревания табака glo™, а также вэйпинг-системы и никотиносодержащие бестабачные продукты.

Но давайте поближе к новинкам.

СУПЕРБЫСТРЫЙ glo™ pro

В новом девайсе инженеры Вritish Аmerican Тobacco применили особую технологию под названием "индукционный нагрев". Она обеспечивает ускоренное нагревание табачного стика. Поэтому новый glo™ pro с уверенностью можно назвать самым быстрым девайсом от glo™. По сравнению со своим предшественником glo™ series 2.0, в новом девайсе температура нагревания достигает отметки до 280 °С. Кроме того, большая температура нагревания дает более интенсивные вкусовые ощущения.

Новинка дает возможность выбрать режим использования.

Только цифры:

10 секунд - до начала сеанса в режиме Boost (сеанс – 3 минуты);

20 секунд - до начала сеанса в режиме Standard (сеанс – 4 минуты);

от 90 минут – необходимо для полной зарядки;

до 20 сеансов – работа без подзарядки****;

4 цветовых решения: черный, шампань, фисташковый и лазурно-голубой.

МАЛЕНЬКИЙ И СТИЛЬНЫЙ glo™ nano

Все, кто уже имел дело с новым glo™ nano, отмечают его улучшенный дизайн и компактный размер. Этот стильный девайс можно без труда поместить и в маленькую дамскую сумочку, и даже в карман пиджака. По сравнению с предыдущей версией glo™ series 2.0, новый девайс уменьшен на 40% и является самым тонким устройством для нагревания линейке glo™.

Производитель максимально упростил пользование устройством, удачно реализовав задумку "один девайс – одна кнопка".

Только цифры:

40 секунд – время нагревания табачного стика;

от 90 минут – необходимо для полной зарядки;

до 8 сеансов – работа без подзарядки (при разных условиях количество сеансов может меняться, например, холодные погодные условия и интенсивность использования может влиять на количество сессий);

4 цветовых решения: красный, голубой, синий и белый.

А ЧТО СО ВКУСОМ?

Стики neo™**** - это стики с капсулами в нескольких вкусовых вариантах в стильных ярких пачках нового дизайна. Именно стики neo™ используют с устройствами для нагревания табака glo™.

Производитель постарался, чтобы премиум-фильтры обеспечили целую палитру вкусов. Итак, любители традиционного аромата смогут наслаждаться классикой Rich Tobacco, но есть также вкусы освежающей ягоды Dark Fresh, цитрусового Citric Mix и ягодного предложения с капсулой Boost Red. Для тех, кто хочет больше вкуса и разнообразия, появились три изысканные новинки: мягкий Creamy Tobacco и предложения с капсулами Boost Royale с фруктово-карамельным вкусом и ягодный микс Boost Scarlet.

К слову, и здесь не обошлось без передовых технологий и новшеств. Стики neo™ - это единственные табачные стики с капсулой в Украине, которые используются для систем нагревания табака glo™. Все для большего вкуса и комфорта.

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* По сравнению с обычной сигаретой при курении. Это не обязательно означает, что данный продукт является менее вредным, чем другие табачные продукты.

** Сравнение дыма от горящего табака в стандартной сигарете формата 3R4F (примерно 9 мг смол) и аэрозоля от нагретого табака в устройстве glo™ проводится по 9 типам вредных веществ, употребление которых Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует сократить. Это не обязательно означает то, что данный продукт является менее вредным, чем другие табачные продукты

*** Не сигаретный дым, а аэрозоль от нагретого табака. Это не обязательно означает, что данный продукт является менее вредным, чем другие табачные продукты.

**** Табакосодержащие изделия для нагревания не являются полностью безопасными и вызывают привыкание.