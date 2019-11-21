Рост мировой экономики будет самым низким со времен финансового кризиса, – ОЭСР

В четверг, 21 ноября, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что в ближайшие годы мировая экономика будет развиваться медленными темпами из-за торговых войн, слабых инвестиций в бизнес и политической неопределенности. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно прогнозам парижской организации, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,9%, что является самым низким годовым показателем со времен финансового кризиса. Более того, рост мирового ВВП останется на уровне 2,9-3,0% в 2020 и 2021 годах.

На фоне неутешительных прогнозов, ОЭСР призывает к решительным действиям по устранению неопределенности, влияющей на предприятия, а также фундаментальных изменений, происходящих в мировой экономике.

"Было бы ошибкой считать эти изменения временными факторам, которые можно устранить с помощью денежно-кредитной или фискальной политики: они носят структурный характер", – заявил главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

Также в организации добавили, что краткосрочные перспективы стран мира различаются в зависимости от влияния торговли на их экономики. Например, рост ВВП в США замедлится до 2% в 2020 и 2021 года, в сравнении с 2,3% в 2019 году.

В свою очередь, экономика Китая переживает структурные изменения, переориентируясь с экспорта и производства на увеличение потребления и обслуживания. Прогнозируется, что рост Китая снизится до 5,5% к 2021 году с 6,2% в этом году.

Еврозона вырастет на 1,2% в этом году, на 1,1% в 2020 году и еще на 1,2% в 2021 году. Также ОЭСР прогнозирует экономический рост для Великобритании на уровне 1,2% в 2019 году, 1% в 2020 году и 1,2% в 2021 году.

Как ранее сообщал Фокус: