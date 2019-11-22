Как головня из огня. Чем грозит Украине глобальное замедление экономики

"Глубинная проблема украинской экономики заключается в том, что ее макроэкономическая стабильность стала слишком чувствительной к решениям внешних финансово-политических игроков", – так начинается статья Украинской правды, опубликованная 10 лет назад – в разгар кризиса, одним махом обрушившего нашу экономику на 20%.

Тогда вывести неуправляемую страну из пике помогла помощь МВФ. Этот же кредит, пиковые выплаты по которому пришлись на 2013 год, стал косвенной причиной метаний Виктора Януковича между Брюсселем и Москвой в поисках новой порции денег "до выборов". Чем закончилась та история – хорошо известно.

Сегодня ситуация повторяется. Нам снова предстоит пройти пиковые выплаты МВФ в условиях непрекращающегося давления бывшей метрополии и нарастающей политической нестабильности. Как и в 2009, и в 2013 годах судьба многомиллионной страны зависит от инъекций одной организации и решений влиятельных игроков, а состояние экономики крайне чувствительно к обстановке на внешних рынках сырья и капитала.

И если мы еще можем надеяться на успех на дипломатическом фронте, то состояние мировой экономики не только не дает особенных поводов для оптимизма, но и никак не зависит от действий украинского правительства.

При этом мировая экономика продолжает замедляться. ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая развитые страны – Фокус) прогнозирует в 2020-2021 годах рост на уровне 3% – наиболее низкий показатель со времен международного финансового кризиса. Инвестиционный банк Société Générale всерьез рассматривает возможность рецессии в 2020 году в крупнейшей экономике мира – США, а Bloomberg регулярно публикует данные своих расчетов, позволяющих оценить вероятность того, что рецессия случится в ближайшие 12 месяцев. Сегодня на приборной доске одного из крупнейших финансовых СМИ мира красуется 26%.

Конечно, это не 49%, как было в декабре 2018 года, однако изучение модели расчета укажет на не самый надежный источник оптимизма. Это Уолл-Стрит и рекордно высокий уровень индексов американского фондового рынка, выросшего с декабря 2018 года почти на 40%. Не самый надежный – поскольку накануне всех крупных кризисов последних 100 лет (и Великой депрессии, и Великой рецессии 2007-2009 годов), стоимость акций достигала рекордно высоких уровней, а одной из причин восстановления роста их стоимости стал резкий разворот кредитно-денежной политики ФРС США, которая в течение 2019 года снизила учетную ставку с 2,4% до 1,55%.

Все это происходит на фоне продолжающегося замедления экономики Китая (с 12% до официальных 6% в год за последние 10 лет), замедления международной торговли товарами и усиления торговой войны между крупнейшими странами и союзами.

То, что одними США дело может не закончится, предупреждают и в ООН (ЮНКТАД), где отмечают, что "захлебывающийся Север (развитые страны – Фокус), замедление на Юге (развивающиеся страны – Фокус) и растущие уровни долга повсюду ослабляют мировую экономику: это накладывается на растущую волатильность рынков, раздробленность системы международных отношений и нарастающую неопределенность".

Потому что вера без дел мертва

Как отмечается в материале New York Times, посвященному возможным сценариям начала рецессии (пока о полномасштабном кризисе речь не идет, но это пока), многие крупные рецессии прошлого начинались с осознания того, что некий неоспоримый факт больше таковым не является. В 2001 году это была всеобщая убежденность в том, что технологический бум станет "вечным двигателем" экономики и фондового рынка. В 2007 это был рынок недвижимости, который вдруг "сдулся" во всех регионах страны сразу, хотя этого не должно было произойти.

В этот раз под удар попала убежденность в том, что мир со временем будет становиться все более глобализованным, стабильным и открытым благодаря торговле, финансам и дипломатии. Как видим, в данном случае речь идет не о том, что касается исключительно США или их фондового рынка, а о постепенном накоплении системных проблем по всему миру.

"Если что-то пойдет не по сценарию, тогда в мире начнется рецессия", – заявлял главный экономист Moody’s Analytics в эфире CNBC. Стоит отметить, что под "сценарием" эксперт имел в виду отсутствие эскалации торговой войны с Китаем, решение Великобританией проблемы Brexit’а и продолжение центральными банками монетарного стимулирования.

Глядя на птиц небесных

Что эти ожидания означают для Украины и может ли здесь повториться ситуация 2009 года, когда из-за чрезмерно активного кредитования и перегрева цен на металл наша страна оказалась в числе наиболее пострадавших?

"В настоящее время украинской экономике глобальная нестабильность не угрожает. Во-первых, сохраняются высокие цены на сельхозпродукцию, которая составляет основу украинского экспорта, в то же время стабильно невысокими остаются цены на газ и нефть. Во-вторых, происходит укрепление курса гривны за счет грамотной монетарной политики и успешной продажи украинских ОВГЗ. И, в третьих, ключевые реформы, которые продолжаются в Украине, дают положительный прогноз для роста", – отмечают в украинской консалтинговой компании Pro Consulting.

Согласиться с таким утверждением можно, правда, частично. Поскольку здесь речь идет о краткосрочных и среднесрочных факторах, которые сохранят влияние, пока все будет идти по сценарию.

Источник надежды. Украину спасают высокие цены на агропродукцию и низкая стоимость энергоносителей

Что касается неаграрных отраслей экономики Украины, то здесь дела идут не очень хорошо. Об этом красноречиво говорят данные Госстата, согласно которым в январе-сентябре 2019 года промышленное производство застыло на уровне прошлого года. Непростую ситуацию в промышленности подтверждает экономический аналитик Андрей Блинов и отмечает отрасли, за счет которых украинская экономика способна выдержать новую волну экономического кризиса.

"Сегодня торможение развития происходит в секторе промышленности, где экономический рост практически приостановлен. На украинскую экономику существенное влияние оказывает конъюнктура мировых рынков, прежде всего в горно-металлургическом комплексе", – говорит аналитик, отмечая, что темпы роста объемов производства в растениеводстве, строительстве и торговле являются залогом того, что рецессии в Украине в ближайшие месяцы не будет.

И действительно: ни правительство, ни Нацбанк не прогнозируют и не ожидают падения экономики в 2020 году. Но не забывают о рисках. По словам заместителя председателя правления Нацбанка Украины Олега Чурия, замедление мировой экономики может вызвать снижение спроса на украинские экспортные товары и сократить объемы выручки. Однако, по его мнению, это все может быть компенсировано снижением цен энергоносители и другие товары, которые импортирует наша страна.

Кесарю – кесарево

И все было бы замечательно, если бы не значительные выплаты по внешним долгам, которые ожидают Украину в ближайшие годы и делают страну весьма чувствительной к ситуации на мировом рынке капитала. Ведь Украине еще длительное время придется перезанимать деньги для погашения долгов прошлых лет.

Не стоит забывать и о затяжных переговорах с МВФ, который, если верить The Wall Street Journal, обеспокоен нежеланием властей возвращать миллиарды долларов из предположительно разграбленных банков страны.

"Сегодня торможение развития происходит в секторе промышленности, где экономический рост практически остановлен"

Консультант аналитического департамента компании Pro-Consulting Андрей Мокряков отмечает, что кроме больших долгов, серьезные риски для экономики страны создают отрицательный торговый баланс и энергозависимость.

При этом, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли в январе-сентября 2019 года выросло с 6,5 до 7 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению Андрея Блинова, наиболее важной задачей для Украины на сегодня является необходимость жить по деньгам.

"Условиями мягкого прохождения потенциального мирового кризиса является сбалансирование бюджета с дефицитом не более 2% ВВП, поддержание золотовалютных резервов на уровне выше трехмесячного импорта, формирование ликвидности в казначействе для своевременной уплаты по государственным долгам, стимулирование предпринимательской инициативы и государственных капиталовложений", – говорит эксперт.

Конечно, игольное ушко, через которое в ближайшее время предстоит пройти Украине, не является полностью непродолимым. Это, впрочем, не означает, что Украине можно не готовиться к новым вызовам или надеяться на сказки, о которых, словами Андрея Геруса, "шутили" представители новой власти накануне выборов.