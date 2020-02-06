Никотиновые подушечки VELO: альтернативный способ употребления никотина

Кажется, люди курили всегда. О выпускании клубов дыма было известно задолго до Колумба и открытия Нового Света. И пускай первых курильщиков из его экспедиции, выдыхающих дым изо рта, святая инквизиция называли одержимыми и подвергала гонениям, курение увлекло европейцев на долгие столетия.

Курящие трубку на картинах Ван Гога, голливудские нуар-фильмы в табачном дыму, парады феминисток с сигаретами во рту в борьбе за эмансипацию, - дым, казалось бы, плотно и навсегда вошел в нашу жизнь и стал ее частью.

Но людям всегда хотелось также и разнообразия. Кто-то увлекся сосательным и нюхательным табаком, потом появились никотиновый пластырь, электронная сигарета и леденцы со вкусом махорки. Понимая, что мир не собирается избавляться от привычки курить, производители табачных изделий начали предлагать самые разные решения – удачные и не очень.

Компания British American Tobacco шагнула еще дальше и придумала инновационные никотиновые подушечки без табака VELO. Продукт производят в Швеции, стране, которая запретила курение в общественных местах и на открытом воздухе, а также активно инициирует полный отказ населения от публичного проявления этой привычки к 2025 году.

К слову, сейчас курение в общественных местах запрещено в Украине и большинстве развитых стран мира. Альтернативный, понятный и простой способ получения никотина без дыма и запаха- никотиновые подушечки VELO. Не удивительно, что Украина стала 14-ым рынком в мире, на котором British American Tobacco запустила свой инновационный продукт.

«Компания постоянно увеличивает свой портфель продуктов с потенциально сниженным риском, - говорит Саймон Уелфорд, директор субрегиона UCCAB, который включает Украину, страны Кавказа и Центральной Азии, а также Беларусь. - Я очень доволен, что мы имеем возможность предложить украинским потребителям новейшие мировые разработки одновременно с другими важными рынками. Созданные в Швеции и очень популярные в скандинавских странах никотиновые подушечки приобретают большую популярность у совершеннолетних потребителей никотина в других странах Европы, ведь они полностью соответствуют современным трендам: удобство пользования и отсутствие негативного влияния на окружающих людей».

Запуск же VELO показал, что инновации и последние научные разработки способны существенно изменить всю отрасль. Уникальность VELO состоит в том, что запатентованная формула обеспечивает длительный и стабильный эффект от никотина – и все это без табака, пепла и дыма. Компания British American Tobacco предложила совершеннолетним потребителям максимально широкий выбор никотиносодержащих продуктов в качестве альтернативы обычным сигаретам.

«Я считаю, что стратегия British American Tobacco уникальная для нашей индустрии, - отмечает коммерческий директор ВАТ Виталий Павлусь. - Сейчас потребители более требовательны и хотят выбора. Этот тренд наблюдается во всех категориях потребительских товаров - и в сфере никотиновых продуктов также. Поэтому компания возглавляет трансформацию индустрии, предоставляя покупателям альтернативные продукты, подходящие к любому ритму жизни. Потребитель VELO - активный, динамичный и открытый к новому».

Что же внутри никотиновых подушечек VELO? В состав подушечек VELO входят микрокристаллы целлюлозы, никотин, вода, ароматизаторы и подсластители. VELO очень легко использовать - необходимо лишь разместить подушечку между деснами и верхней губой. Держать ее рекомендуется до 30 минут.

В линейке VELO представлена продукция с различным уровнем содержания никотина: от легких Easy Medium и к более насыщенным Strong или даже X-Strong. С палитрой вкусов также хорошо поработали. Можно выбрать среди подушечек с разными вкусами: есть несколько вариантов с мятным вкусом - Polar Mint, Ice Cool и Freeze, а также с ягодным Berry Frost.

Заказать подушечки VELO можно на сайте go-velo.com.ua, а также приобрести в розничных сетях Киева и Харькова.