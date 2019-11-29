Как начать инвестировать с нуля: советы от ИК Freedom Finance Украина

Новости компаний Эксперты инвестиционной компании «Фридом Финанс Украина» поделились советами с начинающими инвесторами

В украинских реалиях фондовый рынок непонятен большинству физлиц. Но в стране с нестабильной политической и экономической ситуацией зависеть от одной зарплаты — рискованный подход. Задержка выплат, увольнение, банкротство предприятия — все это высоковероятные события, от которых спасает пассивный доход.

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Стать инвестором — значит стать финансово независимым, уметь распоряжаться деньгами и приумножать их с помощью эффективных инвестиционных инструментов. Залог удачного старта на фондовом рынке — правильная подготовка. Каким должен быть начальный капитал, во что вкладывать и через какого брокера работать, — рассказали эксперты инвестиционной компании «Фридом Финанс Украина».

Как начать инвестировать: пошаговая инструкция для новичков

Найдите надежного, профессионального посредника, правильно составьте инвестиционный портфель и откройте счет в ценных бумагах.

Шаг 1. Поиск брокера

Выход на фондовую биржу для физлиц возможен только через лицензированного посредника — брокерскую или инвестиционную компанию. Именно она заключает сделки на биржевой площадке по поручению своего клиента. Последний ожидает от посредника профессиональной помощи, а также честности и прозрачности в проведении финансовых операций. Поэтому для начинающего инвестора важно найти брокера, на которого можно полностью положиться и который поможет приумножить первоначальный капитал.

Обязательное условие деятельности посредника на биржевой площадке — иметь лицензию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Обычно разрешений несколько. Например, у ИК «Freedom Finance Украина» их три: на дилерскую, брокерскую (разрешение продавать и покупать активы для себя и своих клиентов), депозитарную деятельность (учет и хранение ценных бумаг). Проверить наличие лицензий можно на интернет-ресурсе НКЦБФР или на сайте YouControl. Также компания должна быть аккредитованным участником фондовой биржи.

Планируете заключать сделки не только в Украине, но и на зарубежных фондовых рынках? Вам нужен посредник с доступом к иностранным биржевым площадкам. Обычно это компании, которые входят в международные холдинги. ИК «Freedom Finance Украина» входит в американскую корпорацию Freedom Holding Corp., акции которого листингуются на бирже Nasdaq в США и именно холдинг открывает инвесторам доступ к фондовым рынкам разных стран мира.

Шаг 2. Выбор ценных бумаг

Важно не только выбрать, куда инвестировать, но и распределить активы в правильном соотношении — диверсифицировать портфель.

Диверсификация — разделение средств между несколькими объектами инвестирования для стабилизации рисков. Суть в том, чтобы вкладывать и в максимально безопасные, и в наиболее доходные инструменты. Так можно перекрыть возможные потери от одного актива прибылью от другого.

Согласно классическим правилам диверсификации, финансы нужно распределять между акциями и облигациями. Пропорции разные и выбираются в зависимости от рискованности инвестора.

Облигации, особенно облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), — самый безопасный вариант инвестирования. ОВГЗ приносят доход в 14,5% годовых в гривне и 5% — в долларах США. Возврат средств гарантируется государством и осуществляется в 100% объеме. То есть, в отличие от банковских учреждений, даже сверх 200 000 грн. При покупке гособлигаций через «Фридом Финанс Украина» инвестор получает выплаты каждый месяц и при необходимости может продать ОВГЗ обратно по цене покупки.

Акции — инструмент заработка с более высокими рисками. Их стоимость колеблется довольно сильно. Но в долгосрочной перспективе они растут и приносят более высокую прибыль, чем облигации.

Соотношение между акциями и облигациями — 40 на 60, 50 на 50, 30 на 70. Все зависит от вашего отношения к надежности и рискам, а также аппетита. Если выбираете более безопасный подход, облигаций должно быть больше, чем акций. Дополнительно для снижения рисков можно диверсифицировать облигации по срокам погашения и валюте. В последнем случае самый простой подход — купить 50% ОВГЗ в гривне и 50% — в долларах США.

Сколько минимум нужно денег для инвестирования?

Это зависит от условий брокера и цены актива, который планируете приобрести. Некоторые посредники открывают счет только клиентам с миллионом долларов. Другие готовы работать, начиная с нескольких тысяч гривен.

Есть такие финансовые инструменты, в которые можно вкладывать даже минимальные сбережения. Например, стоимость одной гособлигации в компании Фридом Финанс Украина — 1150 грн или 1150 долл. США. Комиссия при покупке не взимается.

Грамотный подход к инвестированию — это начать с небольшой суммы, а полученный доход вложить повторно для максимально быстрого наращивания капитала.

«Нам посчастливилось жить в период технологического развития и эволюционных изменений. Сейчас у каждого гражданина Украины есть возможность покупать ценные бумаги украинских и иностранных эмитентов: от Центрэнерго или Укрнафты к Facebook и Apple. Сделать это можно, обратившись к финансовому посреднику в виде брокера. Заключив брокерский договор, с легкостью можно начинать инвестировать. Большинство людей думает, что инвестиции в ценные бумаги — это прерогатива зажиточного населения и что рядовому украинском дорога в мир инвестиций закрыта. Это не так, ведь начинать инвестировать в акции можно с суммы $1000 и меньше», ― рассказывает Денис Белый, аналитик по инвестициям ООО «Фридом Финанс Украина».

Шаг 3. Открытие счета

Когда посредник и объект вложений выбран, следующий этап — открытие счета. Для этого посетите офис компании, заключите договор и внесите стартовую сумму. Удобно, если фирма имеет сеть филиалов по всей стране. Офисы ИК «Freedom Finance Украина» расположены в 13 городах, а счет открывается бесплатно.

Как только договор подписан, вы можете покупать ценные бумаги. Делается это самостоятельно через торговый терминал или по телефону — связываетесь с брокером и говорите, что и сколько купить.

Инвестиции — ваша независимость и финансовая страховка в случае непредвиденных ситуаций. Вкладывать в акции и облигации может практически каждый: нужно только иметь небольшой стартовый капитал (от нескольких тысяч гривен) и проверенного брокера.