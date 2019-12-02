Лучшие работодатели. 30 компаний, где приятно трудиться

Фокус представляет ежегодный рейтинг лучших работодателей Украины. Редакция выбрала 10 отраслей экономики, формирующих ВВП нашей страны. В каждой из них при помощи пула отраслевых экспертов мы выбрали по три лучшие компании, в которых сбалансированы уровень зарплаты и возможности карьерного роста. С полным списком работодателей можно ознакомиться в статье "Бунт кнопок. 30 лучших работодателей Украины — рейтинг Фокуса"

По словам экс-министра иностранных дел Павла Климкина, в 2018-м из Украины уехало более 1,1 млн человек. То есть каждую минуту два человека покидают страну в поисках лучшей жизни. При таких темпах уже к 2050 году население сократится на 18%. Одна из главных причин — уровень оплаты труда. Кстати, за первое полугодие 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $5,54 млрд. Это 5% украинского ВВП 2017 года — $112 млрд. Понятно, что на чужбине в виде налогов, потраченных денег и сбережений в иностранных банках они оставили куда больше. Это великолепный урок отечественным работодателям.

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В то же время зарплаты в Украине растут. Пусть и медленно, но вектор движения радует. Так, по данным Госстата, за год средняя зарплата выросла на 19,6%. В Киеве она традиционно остаётся самой высокой и по состоянию на июль составляет 16,2 тыс. грн. Хотя при этом рост зарплат в столице за год был одним из самых низких по стране — 17,4%. А наиболее высокие темпы зарплатного роста показала Винницкая область: здесь вознаграждение выросло почти на 25%, составив в среднем 10,2 тыс. грн по состоянию на июль.

Эти показатели сложно сравнивать со среднеевропейскими зарплатами, которые в каждом из секторов почти в два раза выше. Поэтому украинским работодателям приходится улучшать условия труда и снова вводить системы премирования, о которых забыли после Революции достоинства и начала войны.