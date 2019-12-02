На повышении стоимости билетов в 2020 году Укрзализныця планирует заработать 700 млн грн

Деньги планируют потратить на модернизацию подвижного состава

На повышении стоимости пассажирских перевозок Укрзализныця планирует заработать около 700 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В "УЗ" говорят, что повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно – ежемесячно, начиная с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+. В итоге, цены на железнодорожные пассажирские перевозки в Украине вырастут в 2020 году на 22%.

"Последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года. С тех пор значительно подорожали цельнокатаные колеса для пассажирских вагонов (+64%), запасные части к вагонам (+35%) и другая промышленная продукция, необходимая для обеспечения пассажирских перевозок. Пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок", – рассказали в компании-перевозчике.

Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3 млрд грн.

Часть денег, полученных от индексации цены пассажирских перевозок, планируется потратить на обновление подвижного состава. В планах у Укрзализныци купить 26 новых вагонов на сумму в 600 млн гривен и модернизировать 40 старых вагонов на сумму в 500 млн.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Кабмин вернул УЗ в ведение Мининфраструктуры, забрав ее у Минэкономики.