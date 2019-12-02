На повышении стоимости билетов в 2020 году Укрзализныця планирует заработать 700 млн грн
Деньги планируют потратить на модернизацию подвижного состава
На повышении стоимости пассажирских перевозок Укрзализныця планирует заработать около 700 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
В "УЗ" говорят, что повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно – ежемесячно, начиная с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+. В итоге, цены на железнодорожные пассажирские перевозки в Украине вырастут в 2020 году на 22%.
"Последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года. С тех пор значительно подорожали цельнокатаные колеса для пассажирских вагонов (+64%), запасные части к вагонам (+35%) и другая промышленная продукция, необходимая для обеспечения пассажирских перевозок. Пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок", – рассказали в компании-перевозчике.
Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3 млрд грн.
Часть денег, полученных от индексации цены пассажирских перевозок, планируется потратить на обновление подвижного состава. В планах у Укрзализныци купить 26 новых вагонов на сумму в 600 млн гривен и модернизировать 40 старых вагонов на сумму в 500 млн.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре Кабмин вернул УЗ в ведение Мининфраструктуры, забрав ее у Минэкономики.
- За первые 10 месяцев 2019 года УЗ продала через интернет 25 млн билетов, что составило 60% всех продаж.