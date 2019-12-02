В "Нафтогазе" не видят "ничего плохого" в конкурсе на должности глав НАК и "Укрэнерго"

Но провести конкурс до конца года вряд ли удастся, отмечают в компании

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко не видит "ничего плохого" в анонсированном конкурсе на должности глав НАК и "Укрэнерго".

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Об этом Витренко сообщил у себя в Facebook.

"Лично я не вижу ничего плохого в том, чтобы впервые за историю "Нафтогаза" профессиональные и политические незаангажированные люди провели конкурс по международным правилам", – пишет он.

В то же время, по словам Витренко этот конкурс должен быть честным, а провести его до конца года вряд ли получится.

"Замечу, что конкурс – дело не одного дня или даже недели. До конца года его вряд ли можно будет провести", – считает директор НАК.

Также он добавил, что позиция НАК по Стокгольмскому арбитражу не изменилась: "Мы не можем отойти от европейских правил. И про арбитражи – и новый, и старый – мы забыть не можем".

По словам Витренко, уже завтра он летит в Нидерланды на очередные слушания по взысканию с "Газпрома" $3 млрд. Если же эти слушания пройдут успешно, Украина может начать получать компенсацию уже с апреля.

При этом в "Газпроме" говорят, что рассматривают возможность выплаты $3 млрд путем прямых поставок газа в Украину.

Как ранее сообщал Фокус:

2 декабря в Минэнерго заявили о готовящейся смене руководства стратегических компаний, в т.ч."Нафтогаза" и НЭК "Укрэнерго". При этом, действующие руководители этих компаний смогут принять участие конкурсе.