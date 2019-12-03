Украина и Россия продлили на 10 лет контракт на транзит нефти

Основные положения контракта остались без изменений

"Укртранснафта" и российская "Транснефть" продлили на 10 лет – до 1 января 2030 года контракт на транспортировку нефти по территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Кроме пролонгации договора обновлены ряд его положений с учетом изменений на рынке услуг по транспортировке нефти. При этом базовые принципы – порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб операторов, – остались без изменений.

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный стабильный источник доходов компании", – подытожили в Укртранснафте.

Транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом в страны Европы в 2018 году снизился на 4,3% по сравнению с 2017 годом – до 13,3 млн тонн, тогда как объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в 2018-м увеличился на 0,2% – до 2,1 млн тонн.

"Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении "Нафтогаза Украины". Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4767 км проходит по территории 19 областей страны, имеет пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн в год.

Как ранее сообщал Фокус:

С мая по ноябрь этого года "Укртранснафта" получила 4,2 млн евро компенсации от "Транснефти" за поставку некачественной нефти.