Mastercard и Rakuten Viber запускают в Украине Moneytou – сервис мгновенных денежных переводов в мессенджере Viber

Инновации Сервис Moneytou позволяет пользователям Viber легко переводить друг другу деньги непосредственно в чате, не сообщая номер карты

Mastercard и Rakuten Viber в партнерстве с NeoPay и Edenlab представили сервис денежных переводов Moneytou [Маниту], который позволяет переводить деньги непосредственно во время общения в приложении Viber. Для перевода средств не нужно вводить номер карты получателя – достаточно, чтобы он был среди контактов в Viber, или знать его номер телефона. Перевести деньги в Viber могут держатели карт любого украинского банка, пользующиеся мессенджером, зарегистрированным на номер украинского мобильного оператора.

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Ранее в этом году сервис был запущен в Венгрии, и теперь Украина стала второй страной в мире, где доступен Moneytou. В дальнейшем география сервиса расширится и на другие страны Европы, в частности на Румынию, Сербию и Болгарию.

В сервис Moneytou интегрирована технология Mastercard Send и цифровой кошелек Masterpass, в который можно добавить платежные карты любых украинских банков различных платежных систем.

Для того чтобы перевести деньги через Viber с помощью Moneytou, отправителю необходимо:

В окне чата нажать кнопку Gif + и выбрать сервис Moneytou; Нажать "Отправить перевод" и выбрать карту в цифровом кошельке Masterpass, с которой осуществляется перевод; Ввести необходимую сумму перевода и отправить деньги; Подтвердить отправку сообщения получателю о поступлении средств.

Для того чтобы получить деньги через Viber с Moneytou, пользователю необходимо:

Открыть сообщение о поступлении средств в чате; Выбрать карту в кошельке Masterpass для зачисления денег; Деньги автоматически зачислятся на выбранную карту.

Если у пользователя уже есть цифровой кошелек Masterpass, зарегистрированный на тот же номер телефона, что и приложение Viber, после подтверждения сервис автоматически предоставит доступ к картам в кошельке. Создать цифровой кошелек как получатель, так и отправитель могут непосредственно в мобильном приложении Viber: для этого необходимо лишь один раз ввести данные платежной карты во время первого получения или перевода средств.

Комиссия составляет 5 грн + 1% от суммы перевода. Максимальная сумма одного перевода составляет 14 900 грн.

"Денежные переводы – популярная услуга у украинцев. По данным НБУ, за 9 месяцев 2019 года украинцы перевели почти 530 млрд гривен с карты на карту, что составляет 41% от всего объема безналичных операций по платежным картам, ‒ отметила Наталия Кангина, руководитель направления digital и cyber security продуктов Mastercard в Украине. – Благодаря сервису Moneytou миллионы пользователей Viber в Украине получат новый опыт и почувствуют все преимущества мгновенных переводов внутри страны. Технология Mastercard Send делает транзакции защищенными и легкими: теперь переводить и получать средства можно в приложении, даже не сообщая номер своей карты".

У 9 из 10 пользователей смартфонов в Украине установлено приложение Viber.

"После того, как Viber совершил революцию в общении украинцев в чате, наша следующая задача заключается в совершенствовании мультифункциональной платформы, которая удовлетворяет ежедневные потребности пользователей в Украине. Так почему бы не попробовать денежные переводы через приложение? Раньше у нас было несколько проектов с банками, но сегодня мы сделали денежные переводы с помощью Viber реальностью: сейчас перевести и получить деньги просто, эффективно и безопасно настолько, насколько это вообще возможно. Мы объединяем опыт нашей материнской компании Rakuten – одного из мировых fintech-лидеров – с очень актуальными в Украине решениями от наших партнеров Mastercard, NeoPay и Edenlab. Все это для того, чтобы предложить уникальный и мощный сервис Moneytou, преимущества которого оценят миллионы украинских пользователей", – рассказал Атанас Райков, старший директор по развитию бизнеса Viber в СНГ, Центрально-Восточной Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Сервис Moneytou запущен в партнерстве с NeoPay, эксклюзивным партнером Viber на восточноевропейском рынке, и Edenlab, партнером Mastercard в Украине.

"Лучшее в Moneytou — это то, что он работает чрезвычайно просто: пользователям нужно лишь один раз зарегистрироваться, и с этого момента деньги становятся "одной из многих вещей", которыми можно поделиться в Viber. Транзакция происходит между картами двух лиц, а это значит, что Moneytou не "кошелек", он не имеет баланса, пользователям не нужно класть деньги на депозит или снимать через приложение. Цель нашей компании на первом этапе развития сервиса – его появление на миллионах устройств пользователей Rakuten Viber в Украине, Румынии, Сербии и Болгарии", – отметил Гергели Бенда, генеральный директор NeoPay.

"Мы верим, что будущее р2р переводов – в интеграции коммуникационных каналов с транзакционными. Когда пользователь имеет возможность в одном интерфейсе не только договориться о переводе, но и немедленно отправить или получить деньги, не теряя времени на получение номера банковской карты получателя и выбор платформы, где такой перевод можно осуществить. Moneytou – прекрасный пример такой интеграции, и мы рады выступить платежным партнером сервиса", – подчеркнул Станислав Островский, руководитель по развитию бизнеса Edenlab.