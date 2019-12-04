Мецгер: Аэропорт "Запорожье" – приоритет Укргазбанка в финансировании муниципалитетов

Общая сумма финансирования составила уже 13 млн долларов

Укргазбанк выдал очередной транш в 3 млн долларов на строительство нового терминала международного аэропорта в Запорожье. Общая сумма финансирования составила 13 млн долларов. Об этом сообщил заместитель председателя правления Укргазбанка Евгений Мецгер, передает пресс-служба банка.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Строительство терминала происходило с применением самых современных энергоэффективных решений и с использованием энергосберегающих материалов и оборудования: светодиодного освещения, системы вентиляции и кондиционирования, системы отопления, утепленных наружных стен и крыши, современных энергоэффективных оконных решений. В целом этот проект обеспечит экономию расходов 20 448 тыс. КВт/ч электроэнергии и 657,6 тыс. куб. м газа в год.

"Это не единственный весомый проект Экобанка в Запорожье. В прошлом году мы предоставили финансовый лизинг на приобретение 35 автобусов большой вместимости для автопарка коммунального предприятия стоимостью в 136 млн грн. И, безусловно, самым экологическим и социально значимым для промышленного региона проектом стало финансирование модернизации очистных сооружений металлургического комбината Запорожсталь. Это позволило сократить вредные выбросы в атмосферу как минимум на 20%", – напомнил Мецгер.

Важно Укргазбанк ожидает более 1 млрд грн прибыли по итогам года

По его словам, финансирование коммунальной сферы – приоритет Укргазбанка, который первым на рынке начал работу с муниципалитетами. Так, кредитный портфель коммунального сектора в этом году составляет почти 880 млн грн, а это – новый транспорт в украинских городах, отремонтированные дороги или утепленные учебные заведения и медицинские учреждения.

"Как государственный банк мы уже имеем большой опыт сотрудничества с такими предприятиями и поэтому знаем их насущные проблемы. В то же время, как профессиональный Экобанк, мы предлагаем комплексные решения по повышению энергоэффективности городов с целью существенного уменьшения их энергозатрат и, соответственно, экономии средств общин. Внедрение таких технологий требует значительных средств, поэтому мы выпустили сразу несколько кредитных продуктов. В результате предприятие может осуществлять текущую деятельность в обычном режиме одновременно внедрять мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению направлены на охрану окружающей среды", – отметил Мецгер.

Укргазбанк наращивает сотрудничество с международными организациями и проектами, способствуют развитию энергоэффективности в украинских городах и внедрения комплексных решений, которые позволяют муниципалитетам получать необходимые для этого финансовые ресурсы, сокращать свои энергозатраты и экономить средства общин. Банк сегодня имеет две открытые линии торгового финансирования от партнеров IFC и ЕБРР, сотрудничает с проектом USAID "Муниципальная энергетическая реформа в Украине". Объем использованной клиентами линии глобальной программы торгового финансирования с начала года уже составляет 962 млн грн, а по программе содействия торговле – 474 млн грн.