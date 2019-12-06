Гончарук и Оржель представили нового главу "Энергоатома"
Премьер Алексей Гончарук и глава Минэнерго Алексей Оржель представили и.о. президента "Энергоатома" Павла Павлишина.
Об этом сообщает Укринформ.
Павлишин родился в Красноярском крае, ему 52 года.
В 2012 году был назначен директором Ровенской АЭС. С 1998 года работал на руководящих должностях на этой АЭС.
Павлишин сменил на должности Юрия Недашковского, которого 27 ноября уволил Кабмин по инициативе министра Оржеля.
Недавшковский уже пошел в Окружной админсуд Киева и пожаловался на распоряжение Кабмина о своем увольнении.
Он просит признать противоправным и отменить соответствующее распоряжение правительства, а также запретить Кабмину и Минэнерго объявлять и проводить конкурс на пост президента "Энергоатома".
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе АМКУ получил заявление НАЭК "Энергоатом" о возможном нарушении конодательства о защите экономической конкуренции в действиях НКРЭКУ.
- Через 4 месяца АМКУ ответил отказом госкомпании "Энергоатом" на требование рассмотреть дело о возможном нарушении конкурентного законодательства.