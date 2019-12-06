Гончарук и Оржель представили нового главу "Энергоатома"

Премьер Алексей Гончарук и глава Минэнерго Алексей Оржель представили и.о. президента "Энергоатома" Павла Павлишина.

Об этом сообщает Укринформ.

Павлишин родился в Красноярском крае, ему 52 года.

В 2012 году был назначен директором Ровенской АЭС. С 1998 года работал на руководящих должностях на этой АЭС.

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Павлишин сменил на должности Юрия Недашковского, которого 27 ноября уволил Кабмин по инициативе министра Оржеля.

Недавшковский уже пошел в Окружной админсуд Киева и пожаловался на распоряжение Кабмина о своем увольнении.

Он просит признать противоправным и отменить соответствующее распоряжение правительства, а также запретить Кабмину и Минэнерго объявлять и проводить конкурс на пост президента "Энергоатома".

Как ранее сообщал Фокус:

В январе АМКУ получил заявление НАЭК "Энергоатом" о возможном нарушении конодательства о защите экономической конкуренции в действиях НКРЭКУ.