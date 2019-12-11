Кирилл Шевченко: Укргазбанк запустил уникальный "Эко-депозит"

Укргазбанк запустил новый продукт – ЭКО-депозит. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Суть его заключается в том, что средства, которые размещены на ЭКО-депозите, будут помогать нашей стране становиться экологически чистой и энергетически независимой. Поэтому все деньги на ЭКО-депозите будут направляться исключительно на реализацию экологических проектов в Украине", – говорится в сообщении.

В банке объясняют, что каждая размещенная на депозите гривна будет работать для экологии и защиты нашей окружающей среды. Например, 1 тысячи гривен будет достаточно для:

ежегодного сокращения вредных выбросов CO2 на 50 кг

производства на 70 кВт*ч больше экологически чистой электроэнергии, которой хватит на потребление целой семьи;

замещения ископаемого топлива для производства тепла в объеме 60 тыс. ккал.

Чем больше средств на ЭКО-депозите, тем больше финансирование эко-проектов.

"Экобанк, как социально-ответственное финучреждение, решает актуальные потребности общества и государства в сфере защиты экологии и окружающей среды. Поэтому мы высоко ценим каждого ответственного эко-вкладчика нашего Банка, ведь каждый делает сознательный, действенный шаг ради экологически чистого будущего. Мы открыто и регулярно будем отчитываться, как как перед нашими эко-вкладчиками, так и перед широкой общественностью, про, во-первых, реализованные, в том числе и за их средства проекты, во-вторых, про эффект от их внедрения, а также объем уменьшения вредных выбросов и объем произведенной чистой энергии. Таким образом, каждый вкладчик сможет оценить свой собственный вклад в зеленое будущее Украины", — отметил Кирилл Шевченко, председатель правления Укргазбанка.

Напомним, Фонд энергоэффективности совместно с Укргазбанком запустили программу финансирования энергомодернизации многоэтажных домов "Энергодом".