Самая дорогая в мире. Саудовскую нефтяную компанию оценили в 1,88 трлн долларов

Капитализация саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco 11 декабря достигла 1,88 трлн долларов, она стала мировым лидером по этому показателю, сообщил Bloomberg.

Первичное размещение акций (IPO) компании произошло 29 ноября. Тогда за 1,5% ее акций (98,5% остаются в госсобственности) инвесторы заплатили 25,6 млрд долларов – это тоже мировой рекорд. По итогам IPO капитализация компании составила 1,71 трлн долларов.

В первый день торгов на бирже, 11 декабря, акции компании подорожали на 10% с объявленных при IPO 32 саудовских риалов (8,5 доллара США) до 35,2 риала (9,4 доллара). В итоге капитализация компании достигла рекордных 1,88 трлн долларов. Возможно, ценные бумаги подорожали бы еще больше, но 10% – дневной лимит изменения цены на этой бирже.

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Однако нынешняя оценка Saudi Aramco все еще не устраивает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Его цель – 2 трлн долларов. Чтобы довести капитализацию компании до этого уровня власти оказывают давление на местные финансовые институты и состоятельные семьи, требуя от них покупать акции на вторичном рынке. Об этом писала Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Газета напоминает, что многие из семей, участвовавших в IPO, были вовлечены в события 2017-2018 годов, когда саудовские власти ради борьбы с коррупцией удерживали несколько сотен местных бизнесменов и инвесторов в отеле более трех месяцев и отпустили их только после того, как они передали государству активы на сумму свыше 100 млрд долларов.

Крупнейшие мировые компании по величине капитализации (по состоянию на 6 декабря)

Free float – акции, находящиеся в свободном обращении на бирже

Как ранее сообщал Фокус: