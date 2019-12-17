На махинациях с зарплатами горняков на Львовщине ежемесячно похищали 1 млн грн, - СБУ

Госпредприятие "Львовуголь" из-за организации его руководителями масштабных махинаций с выплатами заработной платы шахтерам ежемесячно теряло не менее 1 млн грн. Об сообщили в пресс служба СБУ Львовщины.

"Оперативники установили, что должностные лица "Львовугля" вместе с руководителями шести обособленных подразделений наладили противоправную схему начисления заработной платы горнякам. Злоупотребляя служебным положением, должностные лица использовали труд подчиненных в личных целях, а также для участия в коммерческих проектах для получения неучтенных доходов", - говорится в сообщении.

Также правоохранители выяснили, что некоторые горняки, продолжая получать зарплату в Украине, в это время находились за границей на заработках. Чиновники системно не отражали в табелях учета рабочего времени и бухгалтерской документации отсутствие работников. Им насчитывали ежемесячную зарплату, размер которой достигал 23 тыс. грн.

Обыски проведены в помещениях предприятия, на шестерых шахтах, а также на месте строительства частных домов руководителей этих шахт.

Кроме этого, на территории одной из шахт обнаружили подпольный цех по изготовлению бетонных изделий и тротуарной плитки, который к тому же незаконно подключили к электросети.

По этим фактам открыто уголовное производство за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, работникам "Львовугля" до недавнего времени регулярно задерживали зарплату. Например, плату за декабрь-2018 выплачивали частями с января до конца февраля. Зарплату за май шахтерам выдавали еще в середине июля, за июнь - начале августа, а за сентябрь - в конце октября.

Поэтому шахтеры Львовщины регулярно перекрывают дороги и устраивают пикеты. Последний раз массовую акцию протеста они планировали провести во Львове 14 ноября. Но на предприятие из Киева прислали 225,5 млн грн для погашения задолженности по зарплате. Поэтому горняки пикет отменили.

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