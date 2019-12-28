Добыча янтаря теперь может быть легализована, и за небольшие деньги

Президент Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопроса добычи янтаря, который Верховная Рада приняла 19 декабря. Об этом говорится на сайте Президента.

Закон устанавливает, что через электронные аукционы ProZorro будут выдаваться единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет.

Начальная цена разрешения будет определяться из расчета 3400 грн за гектар участка янтарных недр, площадь участка не может превышать 10 га. Эти требования снижают порог входа для добычи янтаря: принять участие в аукционе на покупку разрешения сможет не только большой, но и средний и малый бизнес.

Установлена уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается соответствующими документами и за уклонение от рекультивации земель. И административная – за нарушение требований к добыче.

Напомним, что о наличии в Ровенской и Житомирской областях месторождений янтаря было известно давно. Но до 1990-х годов разработки велись кустарно. В 1993 году для добычи янтаря промышленным способом было образовано государственное предприятие "Укрбурштын" ("Бурштын Украины") при Минфине. Ежегодная добыча составляла от 1 до 3 тонн.

С 2014 года активно ведется нелегальная добыча янтаря, что привело к возникновению в регионе зоны экологического бедствия. Эксперты оценивают объем нелегальной добычи в 120–300 тонн янтаря в год с оборотом теневого рынка $200–300 млн долларов.

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