О подписании договора по транзиту газа речи пока не идет, – Оператор ГТСУ

По результатам переговоров в Вене Оператору ГТСУ и "Газпрому" так и не удалось подписать соглашение по транзиту газа в ЕС.

Об этом заявили в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

Сегодня утром украинская и российская стороны завершили 5-дневные переговоры в Вене. В то же время, документы по транзиту все еще не подписаны.

"Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить беспрерывность транзита газа по украинской ГТС в ЕС с 1 января. О подписании окончательных документов речи еще не идет", – говорят в компании.

Тем временем, "Нафтогаз" в Facebook запустил онлайн-трансляцию, посвященную газовым переговорам.

Стрим призван помочь гражданам Украины избежать неправдивой информации о переговорах. В эфире каждый день будут появляться руководители НАК, Оператора ГТС и ключевые лица государства.

Как ранее сообщал Фокус:

20 декабря Киев и Москва подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.