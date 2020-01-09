Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1%

В прошлом году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Отмечается, что в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем, дефляция составила 0,2% против инфляции 0,1% в ноябре, 0,7% – в октябре.

Базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года составила "минус" 0,3%, за год в целом – 3,9%.

В частности, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в 2019 году выросли на 4,8%, на одежду и обувь – понизились на 2,3%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 1,9%, на услуги, связанные со здравоохранением, – повысились на 3,8%.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине в июле 2019 года зафиксирована дефляция – снижение потребительских цен на 0,6% в сравнении с июнем.

Потребительские цены в Украине в августе снизились на 0,3%, а в годовом измерении инфляция снизилась по итогам августа до 9% с 9,1% по итогам июля.