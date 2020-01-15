Сила веры. Во что инвестировать в новом году и как бизнес будет бороться с оттоком кадров

Начнём разговор о будущем украинского бизнеса с прошлого. CEO Club Ukraine существует девять лет. Замечаете ли вы то, что бизнес покидает страну?

— После 2013 года лишь два или три члена клуба перевезли семьи в другие страны, но свой бизнес они продолжают в Украине. Лишь один переехал с семьёй в США, и то это произошло только в прошлом году, во время относительной стабильности в Украине. То есть массового оттока бизнесменов не произошло. Предприниматели за годы независимости привыкли к перманентным кризисам, не только политическим или экономическим, а и связанным с регулятивными органами, рейдерством и коллизиями в законодательстве. Непредсказуемость для украинского бизнеса — нормальное состояние.

К тому же предпринимателям, работающим в реальном секторе, очень трудно сорваться и переехать. У них здесь репутация, связи, активы, люди. Зато ситуация, в которой не первый год находится украинский бизнес, закалила предпринимателей. Пока весь мир погружается в режим турбулентности и изменений, отечественные бизнесмены готовы к этому, как никто другой.

Фото из личных архивов

Какие настроения витают относительно 2020 года? На что надеется бизнес-сообщество?

— Нет радикальных страхов и радикальных ожиданий. Конечно же, опасения, касающиеся макроэкономической ситуации, курса национальной валюты и мирового кризиса, существуют, но ни я, ни большинство членов клуба не ждём радикальных изменений.

Что станет трендом этого года? Куда нужно инвестировать?

— После приватизации 1990-х открытие рынка земли — самое большое перераспределение активов. В этом я вижу колоссальные возможности. Вокруг данного процесса возникнет множество бизнесов. И это закономерно, ведь в страну зайдёт много денег извне. Также масштабные инвестиции может привлечь запуск приватизации.

Вы вспомнили о приватизации 1990-х. Не думаете ли, что открытие рынка земли и большая приватизация создадут новую плеяду олигархов?

— В 1990-х приватизацию проводили в интересах конкретных кланов и людей. Сегодня другая ситуация. Всё-таки рынок земли открывает равные возможности для всех и, надеюсь, не породит баронов или новых олигархов. Верю, что этот процесс поможет создать новый класс фермеров, мелких и средних предпринимателей в агросфере.

Многие опасаются, что сюда зайдут иностранцы и скупят украинскую землю.

— Сегодня украинская земля — большой и мёртвый актив, который по большому счёту ничего не генерирует. Мы должны дать к ней доступ тем, кто может принести деньги и технологии. Это породит инвестиции и рабочие места.

Как по мне, проблема может крыться в другом — процесс открытия рынка затянут на долгое время. В итоге вместо чётких правил игры и больших денег, которые должны зайти в страну, мы ничего не получим.

Не в деньгах дело

В одной из своих новых книг популяризатор науки Мичио Каку пишет о том, что главное правило активного развития бизнеса — это доверие. Существует ли доверие между украинским бизнесом и новой властью?

— Недавно я прочитал исследование об уровне доверия к различным институциям в европейских странах. Украина там заняла первое место с конца. Да, уровень доверия к элите и институциям падает во всём мире, но показатели нашей страны сильно выбиваются из общей канвы. Доверие — нематериальный актив, который влияет на скорость и цену транз­акций. Чем выше доверие, тем быстрее и дешевле всё происходит. Там, где не работают институции, есть вертикальное доверие, его начинают искать в горизонтальных сообществах, например в бизнес-клубах. Так рождается гражданское сообщество, которое со временем становится политической элитой.

Если посмотреть на развитые страны, то там сотни организаций и объединений. Это островки доверия, которые в итоге создают океан. У нас же нет доверия не только к власти, но и друг к другу. А отсутствие доверия — это путь к потере страны, поскольку если мы не доверяем друг другу, то ничего не сможем сделать вместе.

Ещё одна масштабная проблема, о которой я слышу от предпринимателей не первый год, — отток кадров. Изменится ли эта тенденция, по-вашему, в 2020 году?

— Уверен, что отток кадров продолжится. Не вижу никаких фундаментальных причин, которые бы остановили его. Дело тут не только в деньгах: за последний год множество бизнесменов подняли зарплату, но это не останавливает трудовую миграцию, люди продолжают покидать Украину. Просто у нас не решены базовые проблемы, такие как безопасность и общий уровень развития страны.

Но не стоит отчаиваться, это нормальный процесс, который пережили многие страны. Если в Украине станет совсем туго, то бизнесмены начнут приглашать работников из других стран. Кроме того, на отток кадров нельзя смотреть лишь как на негативный процесс. Если у активных молодых людей нет возможности реализоваться в работе, то они будут реализовываться в революциях и конфликтах. Не стоит забывать и о краткосрочном позитивном экономическом эффекте трудовой миграции — только за последний год заробитчане перечислили в Украину около $15 млрд, что составляет десятую часть отечественного ВВП.

Ваш макроэкономический прогноз на 2020 год. Каким будет курс гривни по отношению к доллару на конец года, сколько составит рост ВВП и что станет самой большой проблемой для украинского бизнеса в новом году?

— Думаю, что доллар может стоить как 20, так и 35 грн. Рост ВВП составит примерно 4,5%, а главная угроза для страны и бизнеса — политическая нестабильность.