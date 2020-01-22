Укртрансгаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона

Частный исполнитель открыл производство по взысканию с "Укртрансгаза" 2,3 млрд грн и наложил арест на имущество и счета компании во исполнение решения Арбитражного суда Киева от 2007 года. В "Укртрансгазе" отмечают, что такие действия ставят под угрозу срыва отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В 2007 году Арбитражный суд обязал "Укртрансгаз" поставить 305 млн куб. м газа компании "Укрэнергосбыт". При этом цена природного газа не была указана, а "Укрэнергосбыт" не добивался исполнения решения. Однако спустя 10 лет компания продала право взыскания газа финансовой компании "Фин-Инвест". 9 января 2020 года Хозяйственный суд Киева изменил способ исполнения решения Арбитражного суда от 2007 года – вместо поставок газа обязал взыскать с "Укртрансгаза" 2,3 млрд грн.

В "Укртрансгазе" считают такие решения неправомерными, сумму в 2,3 мрлд грн – необоснованной, а в действиях "Укрэнергосбыта" и "Фин-Инвеста" видят признаки мошенничества. В компании добавили, что блокировка 2,3 млрд грн на ее счетах ставит под угрозу срыва отопительный сезон в Украине и просят разобраться в ситуации НАБУ и ГБР.

Напомним, с 1 января "Укртрансгаз", после завершения процедуры анбандлинга, выполняет функцию Оператора газовых хранилищ и налаживает техническое взаимодействие с юридически отделенным ООО "Оператор ГТС Украины" по поддержанию надежного и бесперебойного транспортирования природного газа потребителям.

Как ранее сообщал Фокус:

31 октября в Верховной Раде приняли в целом проект закона об анбандлинге "Нафтогаза" – выделении из НАК оператора газотранспортной системы Украины. Согласно европейским правилам, компания-поставщих газа не может отвечать за его же транспортировку. Соответственно, Украина должная разделить НАК и выделить из нее оператора ГТС в отдельное юрлицо.