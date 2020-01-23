Украина выпустила евроблигации на 1,25 млрд евро с рекордно низкой ставкой

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро.

Об этом сообщает Офис президента.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

Украина привлекла 1,25 млрд евро. В размещении приняли участие более 350 фондов. На пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз.

"Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что является бесспорным результатом сложных структурных реформ, которые состоялись по инициативе президента Украины, Кабинета министров и Министерства финансов в частности", – сказано в сообщении.

Премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале рассказал, что выпуск Украиной новых 10-летних еврооблигаций позволят экономить для государственного бюджета 2 млн гривен на день.

По его словам, в предыдущие годы страна накопила множество долгов по высоким процентам.

"Обслуживание госдолга – это самая большая статья расходов из Госбюджета. В среднем до 2022-го года она составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги – отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что является выгодным для нашего государства", – написал премьер.

По его словам, в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составили примерно 6,75% в год.

"Сегодня мы заимствуем 1,25 млрд евро под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития", – сообщил Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

В мае появилось сообщение, что Украина доразместила 10-летние еврооблигации на сумму 350 млн долларов, увеличив сумму выпуска бондов, размещенных в октябре 2018 года.