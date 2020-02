В 2019 компания Коломойского и Хомутынника увеличила добычу газа на 38%

В 2019 году частное акционерное общество "Укрнефтебурение" увеличило добычу природного газа на 38%, или на 201,5 млн куб. м до 734,6 млн куб. м по сравнению с 2018 годом (533,1 млн куб. м). Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українські Новини.

Кроме того, в 2019 году компания увеличила добычу нефти и конденсата на 22%, или на 15,8 тыс. тонн до 87,1 тыс. тонн по сравнению с 2018 (71,3 тыс. тонн).

В целом по Сахалинскому месторождению (Харьковская область) добыча газа в 2019 году составила 862,1 млн куб. м, добыча нефти и конденсата – 92,7 тыс. тонн.

Объем добычи компании за декабрь 2019 года составил 71,1 млн куб. м природного газа и 8,5 тыс. тонн нефти и конденсата, что превышает показатель аналогичного периода 2018 года на 29% и 27% соответственно.

В течение 2019 года компания освоила пять новых скважин и провела ряд работ по поддержанию и интенсификации добычи существующих скважин.

Согласно сообщению, стабильный рост производственных показателей компании обусловлен инвестициями в развитие компании, в том числе в новейшие технологии бурения и интенсификации, существенным усилением геологической и технической команды, привлечением в команду профессионалов международного уровня.

Напомним, в 2018 году "Укрнефтебурение" увеличило добычу природного газа на 36,7%, или на 143 млн куб. м до 533 млн куб. м по сравнению с 2017 годом (390 млн куб. м).

Кроме того, в 2018 году компания увеличила добычу нефти и конденсата на 67,4%, или на 29 тыс. тонн до 72 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом (43 тыс. тонн).

44,9% акций компании принадлежит кипрской Deripon Comercial Ltd, по 22,5% - британскими Ares Systems Ltd и Ariana Bussines Ltd, еще 10% компании принадлежит нидерландской JKX Ukraine B.V.

С июля 2015 года председателем правления компании "Укрнефтебурение" является бывший директор по корпоративному развитию и стратегии нефтедобывающей компании "Укрнефть" Михаил Бакуненко.

По утверждению бывшего председателя депутатской группы "Партия "Відродження" в Верховной Раде Виталия Хомутынника, "Укрнефтебурение" аффилированно с ним и бизнесменом Игорем Коломойским.