Dollars go home! Из-за эпидемии коронавируса капиталы перетекают в технологические гиганты США

«Рейсы в Китай отменены, индекс Baltic Dry (торговый индекс, ежедневно рассчитываемый Baltic Exchange, отражает стоимость перевозок сухого груза морем) резко падает в результате ощутимого снижения спроса со стороны Китая на морские перевозки, а капитализация китайских компаний падает быстрее, чем скользит вниз жук, севший на песчаную дюну. Китай недавно напечатал $23 млрд, чтобы увеличить ликвидность на своем рынке. Куда пойдут эти деньги, если китайские акции быстро падают? Конечно, в Америку», – написал в своем блоге Джеймс Вест, один из самых популярных в Канаде консультантов по микроинвестициям.

Котировки акций FAANG на NASDAQ за последний месяц (midasletter.com)

Вест считает, что заявление Дональда Трампа о том, что США защищены от коронавируса, стало последней соломинкой, которая переломила хребет сложившегося осенью прошлого года тренда направления инвестиций в компании развивающихся стран, обещающих акционерам более высокую доходность, чем на стабильном американском рынке.

В ожидании перемен

Как минимум последние пять лет акции так называемой большой пятерки технологических компаний FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) благодаря постоянному мощному приросту капитализации этих компаний считались одним из наиболее привлекательных финансовых инструментов для игры в длинную. Так, аналитики S&P Global Market подсчитали, что купленные на $10 тыс. в феврале 2015 года стоки FAANG сейчас бы стоили $39,3 тыс.

Однако осенью прошлого года рост стоимости акций FAANG начал отставать от средневзвешенного роста «голубых фишек» – индекса S&P 500. Так, в октябре 2019-го Amazon и Facebook стоили на 13% дешевле своих рекордных показателей, Netflix упал на 31% по сравнению с прошлогодним пиком. Google подешевел меньше: его акции стоили всего на 4% ниже рекордной цены. «Эти акции принесли много денег, но они больше не будут считаться группой, как это было на протяжении последних нескольких лет», – цитирует Forbes Чарльза Лемонидеса, директора по инвестициям ValueWorks LLC. Рынок стал искать новое направление развития.

Новое направление ожидаемо нашлось в стремительно растущих в цене акциях компаний из Поднебесной, доходность которых существенно превышала стоки S&P 500. Однако все изменил упущенный китайскими властями коронавирус. В начале февраля индекс CSI 300 (включает 300 акций, торгующихся на биржах Шанзая и Шеньженя) снизился на 9,1%. При этом цена акций более чем 2,8 тыс. компаний упала больше чем на 10%. Доходность десятилетних государственных облигаций Китая снизилась до самого низкого уровня с 2014 года. Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация CNOOC объявила о форс-мажорных обстоятельствах. В целом, по оценкам Financial Times, падение котировок на китайских биржах стало рекордным с 2007 года.

Что дальше?

Эпидемия коронавируса рано или поздно закончится. Однако аналитики инвестиционного рынка предполагают, что как минимум в краткосрочной перспективе акции технологических компаний США все же будут оставаться одним из наиболее привлекательных инструментов инвестирования, сочетающих высокую доходность с предсказуемостью.

Так, в январе этого года Facebook заявил о росте числа пользователей на 11% по сравнению с январем 2019-го, до 2,3 млрд человек. Принадлежащий Google видеосервис YouTube впервые за 15-летнюю историю видеохостинга обнародовал показатели его дохода от рекламы – $15 млрд в год.

В конце января о финансовых успехах отчиталась и Apple, которая еще 2 года назад стала первой американской компанией с рыночной капитализацией $1 трлн. Согласно финотчету компании, за I кв. 2020-го финансового года выручка Apple составила более $90 млрд.

Не менее удачным конец прошлого года оказался и для Amazon. Компания, объявившая о триллионной капитализации через считаные дни после Apple, в минувшем квартале заработала $87 млрд. А за последние два года количество подписчиков Amazon Prime, которые автоматически получают доступ к видеосервису Amazon Video, увеличилось на 50 млн человек и достигло отметки в 150 млн пользователей.

Впрочем, Amazon Video далеко до главного стримингового гиганта – Netflix. В январе этого года компания заявила, что у нее 167 млн подписчиков, а к концу I кв. нынешнего года, по прогнозам компании, их станет больше еще на 7 млн человек.

Из рисков, которые могут повлиять на котировки FAANG, можно назвать антимонопольную повестку правительства США, желающего ограничить влияние IT-гигантов на экономику. Однако, судя по всему, обсуждение этого вопроса вновь активизируется ближе к апогею президентской избирательной гонки в США. Так как импичмент Дональду Трампу провалился, очередные выборы президента пройдут 3 ноября этого года. То есть как минимум полгода держатели акций FAANG могут спать спокойно. «Акции группы FAANG будут в среднем обгонять широкий рынок по доходности в первую половину года», – подытоживает Вадим Меркулов, директор аналитического департамента международной инвестиционной компании «Фридом Финанс».

А что у нас?

Об интересе к вложениям в акции FAANG говорят и украинские инвесторы. «Недавно материнская компания Google Alphabet стала компанией стоимостью $1 трлн. Гаражный стартап, основанный Ларри Пейджем и Сергеем Брином в 1998 году, превратился в технологического гиганта и одну из самых ценных компаний в мире. Google стал четвертой триллионной долларовой компанией после того, как Apple, Amazon и Microsoft получили этот статус. 16 лет назад Google приносил доход всего в $1 млрд, а к 2019 году – $162 млрд. Это невероятно: 16 лет – 35% CAGR (совокупный годовой темп роста).

За последние пять лет Google инвестировал около $170 млрд в инновации и развитие. На сегодня у девяти продуктов Google: поисковик, Android, Gmail, YouTube, Chrome, карты, Google Play, Google Drive и Google Photos – более 1 млрд пользователей в месяц. Почти все продукты занимают монопольное положение на рынке. Поисковая система Google имеет долю рынка 86% в США и 91% – в Европе.

Технологический гигант также инвестирует в многочисленные стартапы и инновационные продукты. Например, оценочная стоимость проекта беспилотного автомобиля Waymo от Google составляет до $200 млрд.

Многие продукты, такие как Google Maps, Discover Feed и новые продукты электронной коммерции GOOGL, по-прежнему недооценены и демонстрируют потенциал увеличения доходности до 20%.

Они принимают очень умные решения, такие как приобретение мобильной операционной системы Android в 2005 году и бесплатное ее распространение среди OEM-производителей в обмен на монополию Google на приложения в телефонах. В настоящее время (у Android) более 2 млрд активных пользователей в месяц и самая большая установленная база среди всех операционных систем. Я люблю эту компанию, и Фонд продолжит держать эти акции в портфеле», – написал в своем Instagram владелец инвестиционного фонда «Каскад-инвест» Виталий Хомутынник.

Виталий Хомутынник восторженно отзывается о перспективах Google (instagram)

Одним словом, восстановившееся положение технологических гигантов США как наиболее надежных и высокодоходных для инвесторов компаний в сочетании с непонятной ситуацией вокруг дальнейшего распространения коронавируса в мире и политикой НБУ по снижению учетной ставки, а следовательно, и доходности ОВГЗ позволяет сделать вывод: в ближайшее месяцы лишним долларам будет комфортнее всего у себя на родине, в портфеле крупных американских компаний.