Деньги в землю. Что предлагают банки аграриям перед открытием рынка земли

Ещё в 2019 году в ожидании отмены моратория на продажу сельхозземель агробизнес начал аккумулировать средства на покупку участков. Некоторые аграрии рассчитывают приобрести наделы в кредит, поэтому с большой осторожностью увеличивают прочую кредитную нагрузку. «Большинство клиентов [аграриев] сегодня обращаются в банк в исключительных случаях и преимущественно за оборотными средствами», — констатирует Андрей Мойсеенко, заместитель председателя правления АО «Банк Кредит Днепр». Однако уже в 2020 году ситуация в финансировании сельскохозяйственной отрасли должна оживиться.

«Только в первый год потребность агросектора в привлечении дополнительных средств для выкупа участков может составить около $500–700 млн, — говорит Александр Иснюк, директор департамента корпоративного бизнеса Укргазбанка. — Соответственно, финучреждения предложат новые кредиты на приобретение сельхозземель под залог такого актива».

Но пока об открытии данного сегмента кредитования банкиры говорят с большой осторожностью. «Детальный анализ целесообразности и механизмов банковского финансирования приобретения земель будет иметь смысл только после окончательного принятия законов и разработки чётких процедур», — отмечает Андрей Мойсеенко.

Под какую ставку можно будет взять заём на землю, пока тоже неясно. Сейчас разрабатывается госпрограмма компенсации процентов по кредитам на покупку сельхозземель — в госбюджете на 2020 год под эту статью расходов выделили 1,2 млрд грн. Заёмщики, которые будут соответствовать условиям программы, смогут рассчитывать на ставку существенно ниже средней стоимости кредитов для бизнеса. Напомним, в феврале 2020-го в госбанках начала действовать аналогичная программа для малого и среднего бизнеса — «Доступные кредиты 5–7–9%».

Впрочем, если говорить в самых общих чертах, то в 2020 году заёмные средства для аграриев и так станут более доступными. Уже сегодня многие банки предлагают им кредиты дешевле среднерыночного уровня благодаря партнёрским программам банков и производителей сельскохозяйственной техники. «Если рыночная стоимость кредита составляет порядка 16%, то партнёрские кредиты мы выдаём под 11–14% в зависимости от срока и собственного взноса», — продолжает Руслан Спивак, директор департамента управления сетью и клиентов среднего бизнеса Райффайзен Банка Аваль. Такие кредиты доступны заёмщикам с позитивной деловой репутацией, которые проработали на рынке не менее двух лет.

Кроме того, по словам Ивана Ерко, руководителя отдела «ОТП Агро Фабрика» ОТП Банка, стоимость кредитования постепенно снижается благодаря автоматизации кредитных процессов, что сокращает затраты на анализ клиентов.

Кредиты обещают подешеветь и благодаря стратегии НБУ, направленной на снижение учётной ставки. На фоне падения ставок большее распространение получат также инвестиционные кредиты на пять-семь лет, выдача которых практически прекратилась в 2017 году. Так что возможностей для получения финансирования у аграриев станет больше. «Спрос на кредиты вырастет, но рассчитывать на значительные объёмы на начальном этапе [продажи земли] не стоит из-за завышенных ценовых ожиданий её продавцов, пропускной способности нотариусов и длительной проверки ограничений по резидентности и максимальному земельному банку в одни руки», — прогнозирует Руслан Спивак. Вместе с тем собеседник Фокуса надеется на увеличение потока ранее неактивных клиентов, что позволит банкам нарастить портфель аграрных кредитов.