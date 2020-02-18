НБУ ожидает рекордного падения ставок по гривневым кредитам

В течение 2019 года ставки по кредитам в гривне (включая ипотеку) значительно уменьшились, тенденция продолжится в 2020 году. Об этом говорится в "Обзоре банковского сектора" Национального банка.

По данным НБУ, благодаря снижению учетной ставки украинские банки с октября по декабрь снизили процентные ставки кредитов для бизнеса в гривне на 2,4 процентных пункта – до 15,7% годовых. В этот же период ставки для физлиц упали всего на 0,5 процентных пункта – до 33,6%.

Ставки по валютным кредитам в то же время в декабре 2019-го составили 4,6%, что является рекордно низким уровнем.

По данным Нацбанка, гривневый портфель кредитов для физлиц в четвертом квартале вырос на 6,6%, а за весь 2019 год – на 30%. В то же время объем гривневых кредитов для бизнеса сократился на 6,1% в четвертом квартале и на 6,2 % за весь прошлый год. Валютных кредитов для бизнеса стало меньше за год на 4,1%.

Помимо этого, в четвертом квартале прошлого года уменьшились уровень долларизации кредитного портфеля (до 40,7%) и доля неработающих кредитов (до 48,4%).

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