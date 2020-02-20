Пандемия коронавируса и мировая кибервойна. Известный экономист назвал топ-5 рисков 2020 года

"В своей книге 2010 года "Как я предсказал кризис. Экстренный курс подготовки к будущим потрясениям" я определил финансовые кризисы не как события "черного лебедя", которые Нассим Талеб описал в своем одноименном бестселлере, а как "белых лебедей". По словам Талеба, черные лебеди – это события, которые возникают непредсказуемо, как торнадо, из наложения статистических флуктуаций. Но я утверждал, что финансовые кризисы больше похожи на ураганы: они являются предсказуемым результатом нарастания экономической и финансовой уязвимости и политических ошибок", – пишет Рубини.

По его словам, есть ожидаемые моменты, когда система достигает переломной точки – "момента Мински", когда экономический бум заканчивается, а пузырь цен на активы лопается. Такие события описываются не "неизвестными неизвестными", а "известными неизвестными", считает экономист.

Рубини отмечает, что в 2020 году на горизонте виден целый ряд потенциально опасных "белых лебедей", любой из которых может вызвать экономические, финансовые, политические и геополитические кризисы, не сравнимые с тем, что пережил мир в 2008 году.

Геополитическое соперничество США

"Начнем с того, что США все больше вовлекаются в стратегическое соперничество с четырьмя неявно союзничающими ревизионистскими державами: Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Все эти страны заинтересованы в том, чтобы бросить вызов глобальному порядку, возглавляемому США, и 2020 год может стать для них критическим из-за президентских выборов в Америке и тех изменений в глобальной политике страны, которые могут последовать", – говорит Рубини.

При президенте Дональде Трампе США пытаются сдерживать и даже инициировать смену режима в этих четырех странах при помощи санкций и других инструментов. Точно также ревизионисты хотят подорвать американское влиение за рубежом, дестабилизируя США изнутри посредством ассиметричной войны.

"Если выборы в США перейдут в партийную вражду, хаос, споры о результатах выборов и обвинения в фальсификациях, это будет выгодно соперникам США. Разрушение политической системы США ослабит международное влияние Америки", – считает экономист.

Он также подчеркивает, что некоторые страны особенно заинтересованы в устранении Трампа. Острая угроза, которую представляет Трамп для иранского режима, дает Ирану все основания для эскалации конфликта с США в ближайшие месяцы, даже если это будет означать риск полномасштабной войны. Иран видит возможность в том, что последующий скачок цен на нефть приведет к краху фондового рынка США, спровоцирует рецессию и снизит перспективы переизбрания Трампа.

"Да, консенсусное мнение заключается в том, что целенаправленное убийство Кассема Сулеймани напугало Иран, но этот аргумент неправильно трактует стимулы режима. Война между США и Ираном вероятна в этом году, а текущее затишье – это то, что предшествует пресловутому шторму", – отмечает Рубини.

Торговая война с Китаем и коронавирус

Что же касается американо-китайских отношений, то недавняя сделка первого этапа завершения торговой войны, по мнению автора, является всего лишь "временным пластырем". Двухсторонняя холодная война за технологии, данные, инвестиции, валюту и финансы уже обостряется. Вспышка Covid-19 укрепила позиции тех, кто в США выступает за сдерживание, и придала новый импульс более широкой тенденции к прекращению китайско-американского сотрудничества.

"Скорее всего, эпидемия будет более серьезной, чем ожидается в настоящее время, и разрушение китайской экономики будет иметь побочные эффекты для мировых цепочек поставок, в том числе фармацевтической продукции, где Китай является важным поставщиком. Пошатнувшееся доверий бизнеса также будет более серьезным, чем предполагается, если смотреть на ситуацию на финансовых рынках", – говорит Рубини.

Несмотря на то, что китайско-американская холодная война по определению является конфликтом низкой интенсивности, в этом году, скорее всего, произойдет резка эскалация. Некоторые китайские лидеры не считают совпадением, что в их стране одновременно наблюдается массовая вспышка свиного гриппа, птичьего гриппа, вспышка коронавируса, политические беспорядки в Гонконге, переизбрание президента Тайваня, выступающего за независимость от Китая, в то время как ВМС США проводит маневры в Южно-Китайском море, отмечает экономист.

"Независимо о того, стоит ли Китаю винить в происходящем лишь себя, многие в Пекине склоняются в сторону теории заговора", – считает эксперт.

По мнению экономиста, открытая агрессия вряд ли произойдет. Однако китайские хакеры вместе с российскими, северокорейскими и иранскими коллегами могут вмешаться в выборы США, заваливая американцев дезинформацией и фейковыми видеороликами, созданными искуственным интеллектом. Электорат в США уже настолько поляризован, что "нетрудно представить, как вооруженные люди выходят на улицы, чтобы оспорить результаты выборов".

Ревизионистские державы также могут ударить по американским и западным финансовым системам, включая платформу Swift.

К 2021 году конфликт между США и Китаем мог бы перерасти из холодной войны в почти горячую. Китайскому режиму и экономике, серьезно пострадавшим от кризиса Covid-19 и протестов в Гонконге, понадобится внешний козел отпущения, пишет автор. Скорее всего, Китай нацелится на позиции Тайвань, Гонконга, Вьетнам и США в Восточном и Южно-Китайском морях.

Также Китай может использовать финансовый "ядерный чемоданчик", распродав свои запасы казначейских облигаций США, если эскалация ситуации все же произойдет. Это может чрезмерно укрепить курс юаня и нанести ущерб экономике Китая, если долларовые активы будут проданы и конвертированы обратно в юани. Однако Китай может диверсифицировать свои резервы, превратив их в другой ликвидный актив, который менее уязвим для санкций США, а именно золото. Китай и Россия накапливают запасы золота, делая это как открыто, так и скрытно, что объясняет 30-процентный скачок цен на золото с начала 2019 года, отмечает Рубини.

"В результате такого сценария, прирост капитала на золоте компенсирует любые убытки, понесенные в результате демпинга казначейских облигаций США. До сих пор переход Китая и России на золото происходил медленно, в результате чего доходность казначейства не пострадала. Но если эта стратегия диверсификации ускорится, это, вероятно, может вызвать шок на рынке казначейских облигаций США и приведет к резкому замедлению экономического роста в США", – говорит экономист.

США вряд ли будут сидеть сложа руки и усилят давление на враждебные страны с помощью санкций, а также других форм торговых и финансовых войн. Не стоит забывать и о кибернетических возможностях США, которые усилят атаки на на геополитических соперников в этом году. Что "повышает риск первой в мире кибернетической войны и массовых экономических, финансовых и политических беспорядков".

Изменение климата

Существуют дополнительные среднесрочные риски, связанные с изменением климата, которые могут вызвать дорогостоящие экологические катастрофы.

"Изменение климата – это не просто неуклюжий гигант, который через десятилетия вызовет экономический и финансовый хаос. Это угроза существует здесь и сейчас, о чем свидетельствует растущая частота и серьезность экстремальных погодных явлений", – пишет Рубини.

В дополнение к изменению климата, есть свидетельства того, что происходят отдельные, более глубокие сейсмические события, приводящие к быстрым изменения в магнитном полюсе и ускорению океанических течений. По мнению автора, любое из этих событий может стать неким "переломным моментом" — тем самым белым лебедем. "Мы уже знаем, что подводная вулканическая активность становится сильнее, что если это приведет к повышению кислотности океана и уничтожит запасы рыбы, от которых зависят миллиарды людей?", — пишет экономист.

"Весь этот список вряд ли является исчерпывающим, но он указывает на то, что можно ожидать в 2020 году. Между тем финансовые рынки по-прежнему блаженно отрицают риски, будучи убежденными в том, что для экономик и мировых рынков наступит спокойный, если не счастливый год", – делает вывод Нуриэль Рубини.

Нуриэль Рубини — американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008-2011 годов.

По материалам The Guardian.