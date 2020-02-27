Куда ведет Тигипко. Как возможная смена премьера отразится на украинской экономике

Начиная с вечера 25 февраля одной из самых обсуждаемых тем в СМИ и соцсетях стала информация о том, что известный бизнесмен Сергей Тигипко может возглавить правительство. Факт встречи с ним, правда, без уточнения деталей, подтвердил президент Владимир Зеленский. Фокус выяснил, как изменится экономическая политика государства, если слухи подтвердятся.

Шлейф из прошлого

После Революции достоинства Сергей Тигипко ассоциируется исключительно с бизнесом. Он контролирует одну из крупнейших в Украине финансово-промышленных групп ТАС с активами в банковском, страховом, промышленном и других секторах. В рейтинге Фокуса "100 самых богатых людей Украины" он занимает 15 позицию с капиталом $640 млн.

Однако в исполнительной власти Тигипко человек далеко не новый. Еще в апреле-июле 1997-го он был вице-премьер-министром Украины по вопросам экономической реформы в правительстве Павла Лазаренко. В кабмине Валерия Пустовойтенко Тигипко в 1997-1999 годы занимал пост вице-премьера по вопросам экономики, а в период премьерства Виктора Ющенко Тигипко стал министром экономики.

Как опытный финансист в 2002-2004 годы Сергей Тигипко возглавлял Нацбанк. Правда, во время президентской избирательной кампании 2004 года и Оранжевой революции, его на этом посту заменял Арсений Яценюк, в то время как сам Тигипко трудился в избирательном штабе кандидата в президенты Януковича.

Последний раз в составе Кабмина Тигипко появился во время премьерства одиозного регионала Николая Азарова. В его правительстве Сергей Леонидович был вице-премьер-министром по вопросам экономики и вице-премьер-министром – министром социальной политики.

"Тигипко никогда не стоял ни на каких крепких идеологических позициях и в последние шесть лет практически не высказывался об экономической политике, – обобщает Глеб Вышлинский, исполнительный директора Центра Экономической Стратегии (ЦЭС). – Как государственный деятель ни в один из предыдущих приходов во власть он себя ничем особым не проявил и в целом не был склонен реформировать вверенные ему структуры, реализуя инициативы при помощи небольших групп советников и консультантов".

Как напоминает Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, во время походов Тигипко во власть и политику его называли "прегибкий". По мнению Дубровского, будучи либеральным и прагматичным вице-премьером в правительстве Пустовойтенко Тигипко, тем не менее, продвигал сомнительную сделку Автозаза с корейской компаний Daewoo, которой украинский автозавод практически "подарили". Компания Daewoo, за которой тянулся шлейф коррупционных скандалов, вскоре разорилась.

Владимиру Дубровскому Тигипко также запомнился тем, что во время работы на посту министра экономики в Кабмине Ющенко он поспособствовал строительству за государственный счет ответвления аммиакопровода к предприятию "Днепроазот", который на тот момент контролировал Игорь Коломойский. А у Тигипко тогда еще сохранялись деловые связи с группой "Приват". Возможно, это и послужило причиной ухода Тигипко из правительства Ющенко.

Старые связи

За долгий путь в бизнесе и политике Сергей Тигипко буквально "оброс" ценными связями. К примеру, взаимоотношения Тигипко с группой "Приват" зародились в 1992 году, когда он стал председателем правления на тот момент новосозданного ПриватБанка. "Как менеджер ПриватБанка он поднялся на том, что в 1992 году, когда нельзя было перевести деньги в другие республики бывшего СССР, он за счет своих комсомольских связей (в 1989-1991 годы Тигипко был первым секретарем Днепропетровского обкома комсомола – Фокус) наладил клиринг с Россией и через ПриватБанк можно было провести платежи в РФ", – вспоминает Владимир Дубровский. В связи с этим собеседник Фокуса не исключает связи Тигипко с российским бизнесом.

Из бизнеса группы "Приват" Тигипко вышел в 2001 году и на сегодня выступает скорее независимым игроком. "Я не согласен с тезисом о том, что Тигипко связан исключительно с Коломойским, – говорит Виктор Таран, глава центра "Эйдос", кандидат наук по государственному управлению. – По моему мнению, он является успешным и равноудаленным партнером со всеми ключевыми политическими и экономическими игроками страны".

Впрочем, нельзя не напомнить что один из деловых партнеров Сергея Тигипко – сооснователь monobank Дмитрий Дубилет уже работает в Кабмине Алексея Гончарука, занимая пост министра кабинета министров. Именно на основании банковской лицензии Universal Bank группа Fintech Band развивает проект банка без отделений monobank. "Мы выдвигали ряд требований относительно капитала и других показателей и общались со многими банками. Но в итоге договорились с Universal Bank", – ранее говорил об этом Дмитрий Дубилет в своем интервью Фокусу.

Также Сергея Тигипко нередко упоминают в общем контексте и с предыдущим президентом Украины – Петром Порошенко. У него в ноябре 2018 года Тигипко купил столичный завод "Кузня на Рыбальском". Около 40 гектаров на территории этого предприятия Тигипко сегодня застраивает совместно с компанией City One Development Валерия Кодецкого.

Одним словом, политические и деловые связи Сергея Тигипко весьма обширны. "Он поработал и навел контакты практически со всеми старыми политическими силами и главными игроками страны, поэтому в его появлении во власти заинтересованы все старые игроки", – заключает Виктор Таран.

Авторитет

Люди, которые лично знакомы или когда-либо работали с Сергеем Тигипко, отзываются о нем довольно хорошо и относятся с большим уважением, хоть и не готовы заявлять об этом публично. Причем это касается как рядовых и руководящих сотрудников бизнесов Тигипко, так и независимых лиц. В числе его сильных сторон называют умение слышать и слушать, корректность, способность быстро принимать решения и идти до конца.

Довольно либеральные взгляды на развитие экономики Тигипко соединяет с авторитарным стилем управления. В доказательство этому Виктор Таран напоминает о съезде партии "Сильная Украина" (политического проекта Сергея Тигипко), на котором он объявил о роспуске политсилы. "Я вас собрал не для того, чтобы советоваться, а для того, чтобы сообщить о своем решении", – сказал он участникам съезда и эта фраза стала крылатой. "Вероятно, Зеленский ожидает от Тигипко жесткого и авторитарного стиля управления, который будет базироваться на либеральных ценностях", – делает выводы Виктор Таран.

В высоких профессиональных качествах Тигипко как управленца мало кто сомневается. "Это успешный бизнесмен, которому удавалось находить общий язык с властями разных мастей и в разные времена, а чтобы успешно и наименее безболезненно реформировать экономику, Украине нужен практик, который знает, как работает наша экономика и финансы", – говорит Виталий Шапран, глава совета Нацбанка. По мнению собеседника Фокуса, для НБУ Тигипко скорее всего будет трудным переговорщиком, с большим опытом работы и сильным политическим влиянием на экономические решения.

Как отмечает Глеб Вышлинский, Тигипко хорошо разбирается в отраслях, где имеет бизнес (финансовом секторе, машиностроении и др.), имеет хороший управленческий опыт и умеет налаживать работу коллективов. "Однако сам по себе этот опыт не даст ожидаемого результата, так как в стране должен появиться единый центр выработки экономической политики с целостным видением, тогда как на сегодня эта функция размазана между премьер-министром, министрами экономики и финансов, офисом президента и рядом депутатов правящей партии", – предупреждает о возможных рисках Вышлинский.

Почему он

Активное обсуждение возможной политической реинкарнация Сергея Тигипко сегодня выглядит довольно знаково.

"Правительство Гончарука за полгода не осуществило никаких прорывов ни в реформировании страны, ни в улучшении качества жизни граждан, ни в выполнении задач президента. Напротив, ситуация в экономической и социальной политике только обострилась, а правительство выписало себе космические зарплаты. Тогда все и увидели, насколько неадекватно Кабмин понимает положение в стране и оценивают собственные успехи", – отмечает Павел Розенко, экс-вице-премьер-министр Украины

О том, что что-то пошло не так, красноречиво показывает падение рейтингов власти. По данным исследований Центра Разумкова в феврале 2020 года Зеленскому доверяет 51,5% и не доверяет – 41% граждан, тогда когда в сентябре 2019 года ему доверяли 79% и не доверяли только 13,5% опрошенных. Именно на этом фоне и поползли слухи о возможной скорой смене Гончарука на Сергея Тигипко.

То, что Зеленский подыскивает претендентов на пост премьера среди "старых кадров", по мнению Павла Розенко означает, что у президента попросту нет скамейки запасных и он вынужден искать специалистов из других команд. Так как к людям, которые работали при президенте Петре Порошенко, Зеленский, по всей видимости, относится с недоверием, он старается выбирать среди не самых одиозных представителей предыдущей команды.

В то же время Владимир Дубровский не исключает, что информация о возможном назначении на пост премьер-министра Тигипко может оказаться фейком, который запустили либо со стороны политических оппонентов, либо Москвы с целью дискредитировать президента Зеленского. Ведь Тигипко представляет старую элиту, которую Зеленский некогда перед избирателями поклялся свергнуть

Вектор Тигипко

"Я не думаю, что приход во власть Сергея Тигипко приведет к радикальной смене вектора в экономической и социальной политике Украины и преобразования, которые происходят в стране на протяжение последних лет, продолжаться", – выражает надежду Павел Розенко.

Возможно, именно Тигипко предстоит стать антикризисным менеджером, который займется преодолением негативных процессов в реальном секторе, где у него есть большой опыт. "Учитывая, что экономика Украины находится в стагнации, бюджет стабильно не выполняется, а промышленное производство продолжает падать (с начала года уже на 5,1%) от Тигипко ожидают наведения порядка", – считает Виктор Таран.

Вместе с тем, фигура гипотетического премьер-министра вызывает немало опасений из-за его политического прошлого. "Если Тигипко действительно рассматривают в качестве кандидата на пост главы правительства, это очень плохой сигнал об измене тем принципам, которые провозглашала команда Зеленского", – говорит Владимир Дубровский. Прежде всего, речь идет об обещаниях привлечь в госуправление новых людей, не замешанных в коррупции, не находящихся ранее у власти.

По мнению Дубровского, в случае назначения на пост премьер-министра Сергея Тигипко самым худшим сценарием может стать открытие ворот в Украину для российского бизнеса, что можно будет расценивать как капитуляцию.

Впрочем, Павел Розенко не уверен, что смена фигур во главе Кабмина, каким-либо образом поспособствует усилению российского вектора. "У самого Зеленского есть желание возобновить сотрудничество с Россией, несмотря на оккупацию Крыма и войну в Донбассе, якобы для решении проблем государства. Но восстановление экономических связей с Россией скорее приведет к окончательному распаду международной коалиции, поддерживающей Украину, к отмене санкций и потере рычагов влияния на агрессора", – заключает Розенко. То есть, развитие событий в этом направлении скорее зависит от президента, чем от премьера, кем бы он ни был.

Одним словом, в разговорах о возможном назначении Тигипко на пост главы Кабмина просматривается ностальгия за так называемыми "крепкими хозяйственниками" и реставрация старых правил игры. Хотя в управленческих качествах успешного бизнесмена не сомневается практически никто.