НБУ обновил список системно важных банков

Национальный банк обновил перечень системно важных банков: вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к "Альфа-банку", в него включили "А-банк".

Как сообщили в пресс-службе НБУ, количество банков осталось прежним – 14 учреждений:

А-банк; Альфа-банк; Кредобанк; ОТП банк; Ощадбанк; Пивденный; Приватбанк; ПУМБ; Райффайзен банк Аваль; ТАСкомбанк; Укргазбанк; Укрэксимбанк; УкрСиббанк; Универсал банк.

Для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости. Среди них: дополнительно к нормативу достаточности капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года и будет зависеть от значения показателя системной важности банка. В частности, он составит 1% для "Райффайзен банка Аваль", "Альфа-банка", "А-Банка", ПУМБ, УкрСиббанка, ТАСкомбанка, "Универсал банка", "ОТП банка", банка "Пивденный" и Кредобанка; 1,5% – для Укрэксимбанка, Ощадбанка и Укргазбанка и 2% – для Приватбанка.

Кроме того, системные банки должны разработать планы восстановления деятельности, что позволит стабилизировать их работу в условиях кризиса.

Также эти банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента – не более 20% (для банков, которые не являются системно важными он установлен на уровне 25%).

После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.

В то же время этот статус не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса – она ​​будет предоставляться на общих для всей системы условиях. Также системно важные банки (кроме государственных) не могут рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации.

Напомним, что в июне 2019 года НБУ изменил методологию определения системно важных банков и через месяц расширил перечень таких банков с трех до 14. С 2016 года системными неизменно определялись три банка: Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.

Как ранее сообщал Фокус: