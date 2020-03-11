Гривна чихнула. Какой курс доллара ждет Украину в 2020-м

"Идеальный шторм"

Пока Украина отдыхала после празднования 8 марта, мировые биржи пережили настоящий шок. В понедельник 9 марта цены на нефть упали более чем на 30%. И хотя позже падение было частично отыграно, оно все равно оказалось наиболее значительным со времен войны в Персидском заливе в 1991-м.

После обвала цен на нефть и резкого падения котировок на биржах Европы и Азии, торги на Нью-Йоркской бирже открылись падением более чем на 7%, и их пришлось даже приостановить, чтобы игроки смогли "прийти в себя".

"Важно понимать, что мы наблюдаем реакцию не на какое-то определенное событие, а на целую совокупность факторов, которые и привели к повсеместному падению цен на рыночные активы: только за понедельник глобальные акции потеряли более 2,5 трлн долларов, - приводит цифры аналитик TeleTrade Сергей Родлер. - В 2019-м международная торговля сократилась впервые с 2009 года во многом благодаря пошлинам со стороны США, торговая война усугубила ситуацию в Китае и прочих экспортно-ориентированных экономиках. А потом - коронавирус и "нефтяная война".

По мнению Родлера, сегодня мы наблюдаем самый настоящий «идеальный шторм», который вполне может перерасти в полноценный кризис. В таких условиях Украина будет страдать как от проблем у основных торговых партнеров (Китая, России и ЕС), так и от общего снижения цен на свою экспортную продукцию - главным образом, металлы.

9 марта начало штормить все рынки мира, один из самых сильных ударов пришелся на Россию

"По классическим лекалам"

Нынешний кризис развивается пока по классическим лекалам, считает аналитик Андрей Блинов. В такой ситуации обычно наибольшие проблемы сырьевым экономикам приносит сокращение экспортной выручки. Так происходило в 1998-1999, 2008-2009 и даже в начале 2016-го. Поэтому основная угроза для курсовой стабильности лежит в этой области.

"Особенность нынешнего кризиса заключается в некоторой вероятности того, что отдельные рынки могут отказаться от импорта продуктов питания, ссылаясь на карантин, - отметил Блинов в комментарии Фокусу. - Если этого не произойдет, обычно товары АПК мягче реагируют на кризис, нежели нефть, руда и металлы. Также в плюс украинской экономике играет то, что последние годы дефицит бюджета не превышал 2% ВВП, совокупный платежный баланс не имел дефицита, международные резервы достигли 26 млрд долларов, что обеспечивает 4 месяца импорта".

Конечно, продолжает Блинов, весьма неблагоприятно то, что Украина застигнута кризисом посреди пикового периода выплат по госдолгу. Министерство финансов имеет определенный запас по выплатам, но пока не сформирован экономический блок правительства, нет понимания того, как будет формироваться долговая политика, насколько будет возможно увеличить ставки привлечения, чтобы рефинансировать облигации, как будут строиться отношения с МВФ.

"Вероятно, часть ответов на эти вопросы мы услышим на этой неделе, - считает Блинов. - А в четверг свое слово скажет Нацбанк, сообщив о решении по плановому пересмотру учетной ставки".

Экономическая вирусология

Грядущий кризис для гривны не новость, да и колебания цен на нефть она наблюдала не раз. Однако сегодня ко всем этим факторам добавился еще один, довольно неприятный: коронавирус.

На днях ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии COVID-19 на мировую экономику и пришли к неутешительному выводу: даже самый оптимистичный из них ничего хорошего не сулит. В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, а в худшем глобальные потери ВВП достигнут 9 трлн долларов, а число погибших превысит 68 млн человек.

Впрочем, отечественные экономисты уверены: роль коронавируса как в ситуации с мировой экономикой, так и в случае с курсом гривны сильно преувеличена.

"На самом деле возможный и даже уже вполне реальный экономический кризис является причиной и ситуации с ценами на нефть, и отсутствием спроса на ОВГЗ, а пандемия – лишь сопутствующий фактор", - считает экономист Владислав Банков.

С коллегой полностью соглашается аналитик Алексей Кущ, который уверен: коронавирус не может являться причиной кризиса, фундаментальные причины которого намного глубже и кроются в цикличном характере мировой экономики.

Чтобы понять влияние вируса на экономику, эксперт предлагает представить огромный камень, лежащий на склоне горы. Достаточно небольшого толчка – и камень покатится вниз. В нашем случае камень – это экономический кризис, а толчок – это коронавирус.

Как влияет ситуация с ОВГЗ

Старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский убежден: больше всего на курс доллара в Украине влияют настроения инвесторов и населения.

"Если настроения панические, ситуация может развиваться непредсказуемо, как это было в феврале 2015 года, когда доллар в какой-то момент дошел до 40 грн, - отметил эксперт в комментарии Фокусу. - Сегодня же объективных предпосылок для роста курса нет. На валютный курс непосредственно не влияет ни коронавирус, ни падение цен на нефть. Да, с одной стороны ситуация с нефтью удешевляет наш экспорт металлов, но сегодня мы уже не настолько зависим от него, как в 2008-м. У нас есть большие поступления от заробитчан, экспорт айти- и других высокоинтеллектуальных отраслей, экспорт агропродукции. При этом мы импортируем горючее, причем потребление бензина растет. Пока неясно, выигрывает или проигрывает в целом гривна, но очевидно, что если колебания и будут, то некритичные".

Гораздо больше на курс может повлиять ситуация с ОВГЗ. По словам Дубровского, Маркарова своим маневром фактически увеличила долю внешнего долга, номинированного в гривне.

"Формально это внутренний долг, который не особо увеличится в случае падения гривны, - поясняет эксперт. – Но здесь риск в другом: при малейшей угрозе устойчивости гривны держатели ОВГЗ тут же захотят из них выйти, купить валюту и уйти из Украины. Для нас главное, чтобы они не запаниковали, и здесь многое зависит от правительства, сотрудничества с МВФ и устойчивости нервной системы самих инвесторов".

"9 марта финансовые рынки лихорадило, а как только риски растут, инвесторы начинают распродавать активы, причем начинают с самых рисковых, - добавляет руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. – И бумаги с рейтингом "В", а это, в том числе и украинские облигации, сбрасывают первыми".

Что будет дальше?

Все, кто следили за курсом в выходные, отметили: в понедельник на фоне новостей о резком падении нефти в обменках начал расти курс продажи, а вместе с ним и маржа. Это говорит о том, что игроки рынка понятия не имеют, в какую сторону пойдет курс, но при этом не против заработать на тех, кто поддастся панике.

В беседе с Фокусом Паращий отметил, что 10 марта ситуация для Украины уже выглядела не так опасно, как накануне, хотя, не исключено: возросший спрос на доллар вызван как раз тем, что некоторые инвесторы пытаются выйти из ОВГЗ. Эксперт считает, что Украине нужно продержаться хотя бы первую неделю, и НБУ сегодня реагирует адекватно, предлагая доллары.

Что касается курса в ближайшей перспективе, то, говорит Александр Паращий, если паники не будет, к концу марта он удержится в коридоре 25,5-26 грн за доллар. Но если в краткосрочной перспективе курс зависит от политики НБУ, то, говоря о более длинных горизонтах, экономист вообще рисков для Украины не видит, поскольку торговый баланс в перспективе будет улучшаться.

Дубровский также считает, что объективных причин для падения национальной валюты нет: если в ситуацию не вмешается паника, то в апрель мы войдем с нынешним курсом порядка 25 грн за доллар. Но паника может смешать все карты.

Сергей Родлер настроен менее оптимистично. Эксперт полагает, что нерезиденты, которые держат на руках порядка 4 млрд долларов ОВГЗ, явно захотят закрыть часть позиций из-за усилившейся неопределенности. А нехватка валютной ликвидности в финансовой системе страны вполне может уронить курс до 26,00-26,50 грн за доллар.

Проблемы в мировой экономике только начинаются, так что всем желающим сохранить свои сбережения стоит увеличить объем иностранной валюты - в первую очередь, доллара, считает Родлер. При этом в ближайшее время эксперт советует не ждать повторения истории 2019 года, когда инвесторы раскупили рискованные бумаги развивающихся стран и взвинтили стоимость региональных валют, в том числе и гривны. На смену безудержному оптимизму приходят панические настроения и опасения за будущее глобальной экономики.