В 2020 году Украину ждет резкое падение урожая зерновых, — Институт аграрной экономики

В 2020 году урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине может упасть более чем на 10% и составит около 67,5 млн тонн (-7,7 млн тонн).

Об этом сообщает Национальный научный центр Институт аграрной экономики, передает Finance.ua.

"Такое снижение произойдет в основном за счет уменьшения производства озимой пшеницы - до 24,2 млн тонн (-12,5%), кукурузы на зерно - до 32,2 млн тонн (-10,3%), а также ячменя – до 8,1 млн тонн (-8,7%)", – считают в институте.

При этом ожидается рост производства ржи – до 355,4 тыс. тонн (+ 6,7%), яровой пшеницы – до 696,8 тыс.тонн (+ 5,3%), гречихи – до 96,4 тыс. тонн ( +13,3%) и гороха – до 687,4 тыс.тонн (+20,0%).

На уровне 2019 сохранится производство риса – 54,5 тыс. тонн (-0,2%). Касательно других зерновых культур также прогнозируется небольшой спад. Производство овса уменьшится на 2%, проса – на 1,6%.

"С учетом погодных условий и снижения доходности основных сельскохозяйственных культур, в прошлом году прогнозные показатели определялись по пессимистическому сценарию, тогда как по среднему прогнозу снижение объемов производства зерновых составит не более 3%", – сказано в сообщении.

Эксперты Института аграрной экономики считают, что прогнозируемое снижение объемов урожая зерновых в 2020 году не является критическим для Украины.

Отметим, урожай зерна в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн, в очередной раз обновив рекорд.

В статье Фокуса говорилось, что пока цены на нефть будут низкими, а это может продлиться и более года, давление на цены фуражных зерновых, шротов и сахара будет весьма существенным и приведет к снижению экспортной выручки.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году Украина стала основным поставщиком пшеницы в страны ЕС.