Мировые авиакомпании, оставшиеся без пассажиров, привлекли кредитов на $17 млрд, – Bloomberg

С начала марта авиакомпании по всему миру получили кредиты на общую сумму не менее $17 млрд, подсчитали эксперты Bloomberg. Авиакомпаниям пришлось привлечь финансирование, чтобы укрепить свое положение на фоне пандемии коронавируса, приведшей к почти полной остановке авиасообщения.

Совокупные потери индустрии авиаперевозок от пандемии коронавируса (данные IATA)

Больше всего кредитов получили американские компании – $12,5 млрд. Абсолютным лидером по объему привлеченных средств стала также американская Delta Air Lines, получившая $5,6 млрд, далее следуют сингапурская Singapore Airlines ($2,8 млрд) и американская United Airlines ($2,5 млрд).

Отмечается, что авиакомпании обращались за новыми кредитами или использовали уже существующие кредитные линии, которые они ранее не использовали.

Еще 11 авиакомпаний, среди которых British Airways и Etihad Airways, обеспечили себе возобновляемые кредитные линии на общую сумму около $8 млрд, которые они пока не использовали.

Некоторые авиакомпании, в том числе Lufthansa и Virgin Atlantic, обратились за государственной помощью. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, мировой авиаиндустрии в нынешних условиях может понадобиться государственная поддержка до $150–200 млрд.

Динамика пассажирских авиаперевозок (изменние, %, год к году)

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