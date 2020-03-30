Мировые авиакомпании, оставшиеся без пассажиров, привлекли кредитов на $17 млрд, – Bloomberg
С начала марта авиакомпании по всему миру получили кредиты на общую сумму не менее $17 млрд, подсчитали эксперты Bloomberg. Авиакомпаниям пришлось привлечь финансирование, чтобы укрепить свое положение на фоне пандемии коронавируса, приведшей к почти полной остановке авиасообщения.
Совокупные потери индустрии авиаперевозок от пандемии коронавируса (данные IATA)
Больше всего кредитов получили американские компании – $12,5 млрд. Абсолютным лидером по объему привлеченных средств стала также американская Delta Air Lines, получившая $5,6 млрд, далее следуют сингапурская Singapore Airlines ($2,8 млрд) и американская United Airlines ($2,5 млрд).
Отмечается, что авиакомпании обращались за новыми кредитами или использовали уже существующие кредитные линии, которые они ранее не использовали.
Еще 11 авиакомпаний, среди которых British Airways и Etihad Airways, обеспечили себе возобновляемые кредитные линии на общую сумму около $8 млрд, которые они пока не использовали.
Некоторые авиакомпании, в том числе Lufthansa и Virgin Atlantic, обратились за государственной помощью. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, мировой авиаиндустрии в нынешних условиях может понадобиться государственная поддержка до $150–200 млрд.
Динамика пассажирских авиаперевозок (изменние, %, год к году)
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 30 марта в мире зарегистрировали 722 289 случаев заражения коронавирусом. Из них 34 тысячи человек умерли, еще 152 тысяч – вылечились.
- По состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных случаев, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.