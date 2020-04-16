Собственники "Росток-Холдинга" урегулировали конфликт

Конфликт внутри группы компаний «Росток-Холдинг» урегулирован и остался в прошлом, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на генерального директора ГК Андрея Шваба. Согласно достигнутым договоренностям, Яков Грибов вошел в состав акционеров Rostok Agroinvest Limited с долей 49,9%, еще 49,9% - у Виктора Купавцева, 0,2% - у Виктора Кияновского До конфликта он был одним из собственников холдинга с долей 30%, остальные 70% принадлежали Купавцеву. После перераспределения долей вместе с уменьшением доли акций в пользу Кияновского был выделен ряд предприятий группы в Ичнянском регионе Черниговской области с земельным банком около 11,3 тыс. га.

«На сегодняшний день группа компаний состоит из ряда предприятий. Кипрская холдинговая компания Rostok Agroinvest Limited имеет двух основных бенефициаров. Это Яков Грибов и Виктор Купавцев. Оба имеют по 49,9% акций. Кипрская компания владеет украинской холдинговой компанией ООО «Росток-Холдинг», которой, в свою очередь, принадлежит ряд других украинских агропредприятий", - цитируется в сообщении на сайте агрохолдинга в среду ее гендиректор.

Разрешение Антимонопольного комитета Украины на увеличение доли Samoran Investments Limited, конечным бенефициаром которой является Грибов, в группе компаний "Росток-Холдинг" до 49,9% акций было получено 9 апреля 2020 года

«Яков Грибов выступает бенефициаром компании Nemiroff. Наличие одного и того же бенефициарного собственника в двух разных бизнесах никоим образом не вредит компаниям, наоборот, позволяет делиться опытом и применять инновационные наработки в системе управления бизнесом. Что касается операционной деятельности, то компания Nemiroff не будет иметь отношения к группе компаний "Росток-Холдинг», - пояснили в агрохолдинге.

По его информации, в результате реорганизации путем выделения части предприятий Ичнянского региона в пользу Кияновского, а также вследствие продажи удаленных участков земель, под управлением ГК "Росток-Холдинг" остается около 35 тыс. га.

«Это Новгород-Сиверский регион Черниговской области с банком земли около 13 тыс. га и элеватором на 27 тыс. тонн хранения, а также Глуховский регион Сумской области с банком земли около 22 тыс. га и элеваторными мощностями на 46,5 тыс. тонн хранения, которые мы планируем увеличить до 72 тыс. тонн хранения до середины осени этого года», - отметили в группе.