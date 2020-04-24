Рекорда не будет. В Минэкономики спрогнозировали снижение урожая зерновых на 20%

В этом году из-за засухи и финансового кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, аграрии соберут только 60 млн тонн зерновых та зернобобових культур.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики.

Таким образом, в сравнении с 2019 годом, когда в Украине собрали рекордные 75 млн тонн урожая, показатели в этом году упадут на целых 20%.

Этот прогноз – уже скорректированный. Ранее в Институте аграрной экономики прогнозировали урожай в размере 67,5 млн тонн (-7,7 млн тонн от 2019 года).

Сейчас в Минэкономики говорят, что по состоянию на 23 апреля на площади в 7,8 млн га уже провели полевые работы – это 52% от ожидаемого результата 15,3 млн га.

"Ход весенней посевной демонстрирует положительную динамику", – убеждают в министерстве.

Важно также отметить, что с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 22 апреля Украина экспортировала 48,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,25 млн тонн больше, чем на аналогичный период прошлого МГ.

Согласно подписанному 30 марта приложению к меморандуму между Минэкономики и ассоциациями экспортеров зерна, максимальный экспорт пшеницы в текущем МГ установлен на уровне 20,2 млн тонн (сейчас – уже 18,55 млн тонн).

В статье Фокуса говорилось, что пока цены на нефть будут низкими, а это может продлиться и более года, давление на цены фуражных зерновых, шротов и сахара будет весьма существенным и приведет к снижению экспортной выручки.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году Украина стала основным поставщиком пшеницы в страны ЕС.