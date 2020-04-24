НБУ дал гривне волю. К чему приведет резкое снижение учетной ставки

Сразу на два процентных пункта, до 8% годовых, Национальный банк Украины снизил учетную ставку 23 апреля 2020 года. За счет такого шага одалживать деньги в Украине теоретически должно стать дешевле. Доступные по цене заемные средства могут оживить банковский рынок, деловую активность и потребление, что позволит стране быстрее выйти из кризиса.

"Сегодняшний уровень учетной ставки – это ориентир для бизнеса на среднесрочную перспективу. Именно на этом уровне Нацбанк видит стартовую точку для формирования стоимости ресурсов", – объясняет значение этого события Евгения Ахтырко, аналитик инвестиционной компании Concorde Capital.

Превзошли ожидания

В финансовых кругах от традиционно консервативного и осторожного Нацбанка не ожидали столь радикального шага. "Мы прогнозировали сохранение учетной ставки на отметке 10%, – говорит Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital. – Решение в пользу снижения ставки до 8% было в определенной мере сюрпризом, но, с другой стороны, оно отражает реалии низкой потребительской инфляции в стране по итогам марта".

Действительно, принимая такое решение, в Нацбанке опирались на то, что в марте в годовом измерении инфляция замедлилась до 2,3%. А по итогам 2020 года в НБУ прогнозируют рост показателя до 6%.

В сравнении с многими другими странами мира уровень учетной ставки Национального банка Украины (8%) остается все еще довольно высоким. Например, в соседней Польше с февраля 2020 года этот показатель снизился с 1,5% до 0,5%

Этот неожиданный шаг Нацбанка в экспертной среде скорее восприняли позитивно. Виталий Шапран, член Совета НБУ, рассказал Фокусу, что был приятно удивлен таким решением. Ведь обычно, когда прогноз по инфляции ухудшается, ставку оставляют неизменной или повышают. Однако то, что на сегодня обновленный прогноз НБУ по инфляции в 6% выглядит весьма оптимистично, дало Нацбанку формальную возможность для снижения ставки.

"Это одно из первых действий регулятора, которое сигнализирует о его готовности поддержать национальную экономику, – комментирует Шапран. – В кризисный период нельзя игнорировать вопрос стимулирования экономического роста, так как это отразится на дефиците бюджета и негативно повлияет на инфляцию".

Стоит отметить, что в сравнении с многими другими странами мира уровень учетной ставки Национального банка Украины остается все еще довольно высоким. Например, в соседней Польше с февраля 2020 года этот показатель снизился с 1,5% до 0,5%. В развитых странах учетные ставки в разгар кризиса стремятся к нулю, а в Швейцарии, Дании и Японии вовсе имеют отрицательное значение: -0,75%, -0,6% и -0,1% соответственно.

"Снижение учетной ставки НБУ – правильный шаг, но этого мало, – считает Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба. – Обычно ставка рефинансирования соотносится с инфляцией и зачастую устанавливается ниже ее уровня. Но 8% – уже прогресс, так как раньше учетная ставка в Украине превышала инфляцию в три раза".

Вместо печатного станка

Сегодня в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса и карантинными ограничениями, стимулированием экономики озаботились во многих государствах. Как объяснили Фокусу в НБУ, к так называемому количественному смягчению (покупке центробанком государственных ценных бумаг с целью вливания денег в экономику) чаще всего прибегают развитые страны, которые уже исчерпали возможности для стимулирования экономики за счет снижения учетной ставки. Инфляция в таких государствах долгое время удерживается на низком уровне, а доверие к центробанку и национальной валюте очень высоко.

Как подчеркнули в НБУ, Украина пока имеет потенциал монетарного стимулирования экономики за счет снижения учетной ставки. И до конца года регулятор планирует привести ее уровень к 7% годовых. В то же время в НБУ уверены, что масштабная необеспеченная эмиссия (печатание денег) создает существенные инфляционные риски и ее последствия трудно предсказать.

"Снижение ставки НБУ сделает доходность депозитных сертификатов менее привлекательной для банков, и, возможно, они с большим интересом начнут смотреть в сторону облигаций внутреннего госзайма", — считает Мария Репко

Решение Нацбанка в целом должно оказать положительное влияние на ситуацию. "Снижение ставки НБУ сделает доходность депозитных сертификатов менее привлекательной для банков, и, возможно, они с большим интересом начнут смотреть в сторону облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Это упростит привлечение средств в госбюджет", – предполагает Мария Репко, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии.

Напомним, в обновленной версии госбюджета на 2020 год дефицит ожидается около 300 млрд грн, или 7,5% ВВП. Для пополнения этой дыры в госфинансах государству придется одалживать. Причем не только у Международного валютного фонда, на поддержку которого рассчитывает власть. Однако Минфину уже более месяца не удается провести успешный аукцион по продаже ОВГЗ.

Отсроченный эффект

Влияние решения НБУ на уровень ставок на финансовом рынке будет неоднородным. "Благодаря более низкой учетной ставке банковский сектор сможет дешевле привлекать кредиты овернайт от НБУ, – продолжает Дмитрий Чурин. – Как минимум в течение последнего года НБУ устанавливал ставки по кредитам овернайт на два процентных пункта выше учетной ставки, и теперь кредиты овернайт от НБУ подешевеют с 12% до 10% годовых". Аналогичным образом изменится и стоимость депозитов овернайт.

В реальном секторе, по мнению Виталия Шапрана, первыми ощутят снижение учетной ставки госкомпании и крупные заемщики. Зачастую ставки для таких клиентов банки устанавливают на наименьшем для рынка уровне.

Однако масштабного и быстрого влияния новшества на уровень ставок по кредитам для бизнеса и граждан опрошенные эксперты не ожидают. "Учетная ставка снижена, но это не означает, что экономические агенты воспримут это как руководство к действию, – рассуждает Евгения Ахтырко. – У банков могут быть свои оценки рисков как потенциальных заемщиков, так и экономики в целом, и, учитывая неопределенность ситуации, собственные кредитные программы банки могут заморозить, а ставки по депозитам устанавливать в зависимости от ситуации с ликвидностью".

Надежды на то, что низкая учетная ставка будет стимулировать экономический рост, связаны с запуском более активного кредитования. Однако этот механизм может и не сработать в краткосрочной перспективе

"Предполагается, что после снижения учетной ставки банки начнут больше кредитовать, что будет стимулировать инвестиции, – продолжает Константин Фастовец, глава аналитического департамента ИК Adamant Capital. – Но в Украине долгосрочное кредитование практически отсутствовало и до кризиса из-за проблем, связанных с другими фундаментальными факторами".

Первый, по мнению Фастовца, – значительная доля плохих кредитов в банковской системе. Второй – недостаточное количество качественных заемщиков. Поэтому в кризис, когда риски значительно повышаются, небольшое снижение стоимости денег вряд ли поможет эти проблемы преодолеть.

"Рост рисков кредитного рынка из-за безработицы, снижения ВВП и негативных курсовых ожиданий приводит к разбалансировке трансмиссионного механизма, – продолжает Виталий Шапран. – В период кризиса чувствительность рынков к решению НБУ по ставке становится минимальной, и это объективный процесс, характерный для большинства стран, которые развиваются". Таким образом, позитивный эффект от решения НБУ может оказаться отсроченным как минимум на три-четыре месяца.

С другой стороны, в сложившейся ситуации несколько усиливаются инфляционные риски. "Изменение учетной ставки может иметь негативные последствия для гривни, так как повлечет за собой снижение доходности по финансовым инструментам в нацвалюте и, соответственно, переориентирует рынок еще больше на доллар, – предупреждает Константин Фастовец. Дополнительный спрос на инвалюту окажет давление на курс, который, в свою очередь, ускорит инфляцию".

Эксперт напоминает, что изменение курса доллара закладывается в стоимость импортных товаров и украинской продукции, которая экспортируется. Ведь цены на внутреннем рынке (например, на зерновые) производители корректируют в соответствии с экспортными. Таким образом, как обобщает Фастовец, решение НБУ по учетной ставке негативно для инфляции и умеренно позитивно для экономического роста.

Однако управляемое ускорение инфляции – далеко не худшее, что может случиться с Украиной. "Нам лучше в 2020 году иметь инфляцию до 10%, чем в 2020-м – до 8%, а в 2021-м, например, – 15%, – заключает Виталий Шапран. – То есть, если рассматривать в долгосрочной перспективе, в текущей процентной тактике НБУ есть некое рациональное зерно".